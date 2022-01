Update: AVM behebt nervigen VPN-Bug für FritzApp Fon für Android

Der Internet-Spezialist AVM hat eine neue Version für die FritzApp Fon-Anwendung für Android veröffentlicht. Das Update bringt eine wichtige Fehlerbehebung für VPN-Nutzer und adressiert ein Problem, durch das Anrufe nicht getätigt werden konnten.

Smartphone plus App als Haustelefon

Release-Notes für Version 2.5.1 Behoben: Audioübertragung über Heimnetzverbindung (VPN) nicht möglich

AVM

AVM hat für Android-Nutzer, die mit ihrem Smartphone über die FritzBox und somit über Festnetz oder das Internet telefonieren, ein Update für die FritzApp Fon bereitgestellt. Die App für Android wurde nun auf den neuesten Stand gebracht und liefert damit Nutzern wichtige Fehlerbehebungen. Die neue Version trägt die Buildnummer 2.5.1 und steht bereits als Aktualisierung im Google Play Store bereit. Änderungen gibt es dabei wenige. In den Release-Notes (wir haben sie am Ende des Beitrags angefügt) wird nur ein Bugfix genannt.Mit der sogenannten FritzApp Fon können Nutzer einer FritzBox ihr Smartphone wie ihr Haustelefon nutzen - man kann über die App Anrufe über die FritzBox annehmen und ausführen, auf Kontakte zugreifen und die Anruferliste einsehen. Dabei gab es allerdings einen Fehler, der unter Umständen verhinderte, dass ein Anruf bei einer VPN-Verbindung im Heimnetzwerk getätigt werden konnte. Das Update behebt dieses Problem laut AVM jetzt. Weitere Änderungen werden in den im Play Store veröffentlichten Release- Notes nicht genannt.AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind demnach gern gesehen. Die FritzApp Fon ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Man benötigt dabei eine FritzBox, auf der bereits mindestens FritzOS 6.10 oder neuer installiert ist.