Apple soll dieses Jahr die "breiteste Palette aller Zeiten" bringen

Apple ist zuletzt recht vorhersehbar geworden, denn Kenner des Konzerns können mittlerweile gut prophezeien, wann das Unternehmen was veröffentlichen wird. Doch dieses Jahr könnte es einige Überraschungen geben, zumindest soll Apple mehr Produkte denn je planen.

Frühjahrs-Event im März oder April

iPhone, iPad , MacBooks und Co.: Apple funktioniert seit Jahren wie eine gut geölte Maschine. Unter der Haube gibt es zwar immer wieder Neuerungen, die Produkte selbst sind aber letztlich ziemlich vorhersehbar. Das soll sich dieses Jahr zumindest ein Stück weit ändern: Denn wie Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter schreibt (via 9to5Mac ), will Apple im nächsten Herbst die "umfangreichste Palette an neuen Hardware-Produkten in der Geschichte des Unternehmens" präsentieren.Allerdings ist hier fraglich, ob es sich tatsächlich auch um komplett neue Produkte handelt oder ob es sich hier wie üblich vor allem um neue Versionen bereits bestehender Hardware-Reihen handelt. Gurman: "Meine Liste umfasst vier neue iPhones, ein Low-End MacBook Pro, einen aktualisierten iMac, den neuen Mac Pro, ein überarbeitetes MacBook Air, ein AirPods Pro-Upgrade, drei Apple Watches, ein Low-End iPad und iPad Pros."Der Apple-Kenner wiederholt auch seine bereits zuvor geäußerte Information, nämlich dass es das erste Event des Jahres im März oder April geben werde. Dort wird der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino das iPhone SE vorstellen. Ein überarbeitetes iPad Pro indes wird es dort nicht zu sehen geben, dieses soll wegen der geplanten "Änderungen in der Pipeline" erst nach dem Frühjahr vorgestellt werden.Das Frühjahrs-Event soll aber dennoch diverse interessante Apple-Produkte bieten, Gurman erwartet nicht nur das iPhone SE 3, sondern auch das iPad Air und "irgendein" High-End-Mac: "Ich könnte mir vorstellen, dass Apple den M1 Pro Chip in der ersten Hälfte dieses Jahres in einen anderen Mac bringen will. Das könnte einen höherwertigen Mac mini oder iMac bedeuten."