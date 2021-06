AVM FritzBox 6850: Erster 5G-Router soll im Sommer verfügbar sein

Beinahe zwei Jahre nach seiner ersten Ankündigung äußert sich das IT-Unternehmen AVM offiziell zum Marktstart der "neuen" FritzBox 6850 5G . Noch im Laufe des Sommers soll der Router für 5G- und LTE-Advanced Pro-Netze in Deutschland erhältlich sein. Der Preis? Unbekannt.

Geschwindigkeiten mit bis zu 1,3 GBit/s, aber kein Wi-Fi 6

Die Highlights der FRITZ!Box 6850 5G:

5G-Router mit 4 x 4 MIMO bis zu 1,3 GBit/s für Band n1 (2,1 GHz), n3 (1,8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2,6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n38 (2,6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2,5 GHz), n78 (3,5 GHz)

Unterstützung für 5G Standalone und 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)

Internetzugang über 4G (LTE CAT-16-Modem) mit bis zu 1 GBit/s für Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32 (1,5 GHz) sowie TDD-Band 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3,7 GHz)

Unterstützt Dynamic Spectrum Sharing (DSS) sowie UMTS/HSPA+ (3G)

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s

Zwei SMA-Anschlüsse zum Anbringen externer Antennen

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage und DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

AVM

Beinahe zwei Jahre nach seiner ersten Ankündigung äußert sich das IT-Unternehmen AVM offiziell zum Marktstart der "neuen" FritzBox 6850 5G . Noch im Laufe des Sommers soll der Router für 5G- und LTE-Advanced Pro-Netze in Deutschland erhältlich sein. Der Preis? Unbekannt.Als Highlight der IFA 2019 angekündigt, blieb es lange still um das 5G-Modell der FritzBox 6850-Baureihe. Erst im Februar dieses Jahres gab der Hersteller bekannt, dass es aufgrund der Kompatibilität zu den erst kürzlich ausgebauten und sich in der Entwicklung stetig veränderten 5G-NSA-Netze zu Verzögerungen kommt. Geplant war, den Mobilfunk-Router im Frühjahr 2021 am Markt zu platzieren, doch auch diesen Termin konnte das Berliner Unternehmen nicht einhalten. Nun kündigte man die Verfügbarkeit der FritzBox 6850 5G via Pressemitteilung offiziell für den Sommer an.Technisch verspricht AVM eine Unterstützung der 5G-Bänder im Bereich Sub-6-GHz und von LTE-Advanced Pro für alle gängigen LTE-Bänder. Den Mobilfunk-Router möchte das Unternehmen vor allem in Haushalten platzieren, in denen keine verlässliche DSL- oder kabelbasierte Internetverbindung zur Verfügung steht. Mit der vierfachen Mehrantennentechnik (4x4-MIMO) soll der 5G-Router laut Datenblatt Geschwindigkeiten von bis zu 1,3 GBit/s erreichen können und eine Kompatibilität sowohl zu 5G Stand­alone- (5G-SA) als auch 5G Non-Stand­alone-Netzen (5G-NSA) gewährleisten.Zu den weiteren Eckdaten der AVM FritzBox 6850 5G gehören die Rückfalloption ins 4G-Netz mit bis zu 1 GBit/s und die Unterstützung von Dynamic Spectrum Sharing (DSS) sowie dem älteren UMTS-Standard (3G). Trotz zeitgemäßer 5G-Technik verzichtet man auf Wi-Fi 6 und bietet nur die klassische Kombination aus WLAN-ac und WLAN-n inklusive Mesh an. Hinzu kommen sechs Gigabit-LAN-Anschlüsse, ein USB 3.0-Port und Schnittstellen für digitale Telefonanlagen, DECT-Basen oder analoge Telefone. Den Preis der FritzBox 6850 5G wird AVM erst im Laufe des Sommers bekannt geben.