Neuer AVM-Luxus: FritzBox 6850 5G startet für 569 Euro in Deutschland

Da hat sich AVM mit einem Deutschlandstart ganz schön Zeit gelassen: Nach der Vorstellung vor zwei Jahren und erster Verfügbarkeit in anderen europäischen Ländern, landet die FritzBox 6850 5G jetzt auch bald auf dem deutschen Markt. Der Preis ist hoch.

Geht in jedes Netz

Die Highlights der FritzBox 6850 5G:

5G-Router mit 4 x 4 MIMO bis zu 1,3 GBit/s für Band n1 (2,1 GHz), n3 (1,8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2,6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n38 (2,6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2,5 GHz), n78 (3,5 GHz)

Unterstützung für 5G Standalone und 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)

Internetzugang über 4G (LTE CAT-16-Modem) mit bis zu 1 GBit/s für Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32 (1,5 GHz) sowie TDD-Band 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3,7 GHz)

Unterstützt Dynamic Spectrum Sharing (DSS) sowie UMTS/HSPA+ (3G)

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1266 MBit/s

Zwei SMA-Anschlüsse zum Anbringen externer Antennen

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage und DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

AVM

AVM hat bisher nur sehr wenige Produkte im Portfolio, die mit dem neuen 5G-Standard umgehen können. Dabei hatte das Unternehmen schon bei der IFA 2019 angekündigt, dass man hier mit dem runderneuerten Modell FritzBox 6850 5G für mehr Auswahl sorgen will. Nach ersten Verzögerungen war ein Marktstart im Frühjahr 2021 in Aussicht gestellt worden. Nachdem auch dieser Termin nicht gehalten werden konnte, wurde dann im August 2021 mit der Auslieferung in Österreich und anderen europäischen Ländern begonnen. Für Deutschland hieß es weiter: warten. Diese Wartezeit ist jetzt bald zu Ende.Wie AVM in einem Update zur Ankündigung der FritzBox 6850 5G schreibt, wird der Router Anfang Oktober in den deutschen Handel starten. Das All-in-One-Gerät mit 5G-Anschluss bringt dabei ein durchaus stolzes Preisschild mit: Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 569 Euro. Mit seinem Marketing-Material richtet sich AVM deshalb auch ganz klar an oft investitionswillige Enthusiasten wie Gamer, die auf eine "zuverlässige Internetverbindung angewiesen sind".Dreh- und Angelpunkt sind hier natürlich die Anbindungsmöglichkeiten über Mobilfunk. Die sollen das Gerät an allen Orten zur perfekten Lösung machen, die zwar über mobiles Netz, aber keine verlässliche DSL- oder Kabelanbindung verfügen. Mehrantennentechnik (4x4-MIMO) macht auf dem Datenblatt eine Geschwindigkeit von bis zu 1,3 GBit/s möglich, wobei ein Support für 5G Stand­alone- (5G-SA) und 5G Non-Stand­alone-Netze (5G-NSA) gegeben ist. Auch 4G und 3G-Netzwerke sind dank Cat-16-Modem nutzbar.Nicht ganz modern, dafür zweckgemäß, fällt die WLAN-Bestückung aus. Auf Wi-Fi 6 wird verzichtet, vielmehr gibt es hier die klassische Kombination aus Dualband WLAN AC + N - Spitzengeschwindigkeiten liegen so bei 1266 MBit/s. Im Anschluss haben wir euch alle wichtigen Hardware-Fakten zusammengetragen.