Horizon Forbidden West ist als Leak aufgetaucht, Wochen vor Release

Das PlayStation-Spiel Horizon Forbidden West erscheint eigentlich erst in gut einem Monat und es gibt sicherlich viele, die es kaum noch erwarten können, den Guerrilla Games-Titel auszuprobieren. Das ist offenbar schon möglich, allerdings "inoffiziell" und in einer unfertigen Version.

Quelle unbekannt

Horizon Zero Dawn war einer der größten Erfolge der PlayStation 4 , das Game des niederländischen Entwicklers Guerrilla Games war sogar ein Überraschungshit. Am 18. Februar 2022 erscheint der Nachfolger mit dem Untertitel Forbidden West, das Spiel wird sowohl für PlayStation 4 als auch PlayStation 5 zu haben sein.Doch offenbar ist dieser Tage eine frühe Version von Horizon Forbidden West irgendwie ins Netz gelangt. Wie VGC berichtet, sind zunächst einige Screenshots in sozialen Medien aufgetaucht. Mittlerweile kann die Gaming-Seite aber bestätigen, dass der durchgesickerte Build das komplette Spiel beinhaltet und nur einige wenige Assets fehlen - der Kerninhalt des finalen Spiels ist indes komplett.Die Screenshots wurden nach nur wenigen Stunden nach einer Copyright-Beschwerde auf Twitter entfernt, auch das kann man durchaus als Bestätigung ihrer Echtheit sehen. Auf Reddit sind die Aufnahmen aber nach wie vor zu finden. Sie stammen entweder aus Russland oder wurden zumindest mit der russischen Version des Spiels aufgenommen.Über die Quelle sowie das Wie des Leaks kann man derzeit nur spekulieren, es dürfte sich aber dabei um die PlayStation 4-Version von Horizon Forbidden West handeln. Bisher ist noch keine Kopie in einschlägigen Netzwerken aufgetaucht und Sony wird auch hoffen, dass das so bleibt.Es ist allerdings ohnehin schwieriger, illegale Kopien auf einer PlayStation-Konsole zum Laufen zu bringen. Denn obwohl es Jailbreaks gibt, so ist es im Vergleich zum PC ungleich komplizierter, illegal erlangte Software auszuführen.