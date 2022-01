Horizon Forbidden West: Diesen Stämmen begegnet Aloy im Spiel

Das Rollenspiel Horizon Forbidden West erscheint im Februar und lässt Heldin Aloy ein neues Abenteuer im verbotenen Westen bestreiten. Auf ihrer Reise wird sie dabei sowohl einigen bereits bekannten, auch bislang fremden Stämmen begegnen. Ein neuer Trailer widmet sich nun den unterschiedlichen Klans.Im Sequel des erfolgreichen Horizon Zero Dawn steht die Menschheit vor einer nächsten Katastrophe, denn neben den gefährlichen Roboter-Kreaturen sorgen nun auch verheerende Stürme und eine Seuche für Chaos. Um die Ursache der neuen Bedrohungen zu finden, reist Aloy in die westliche Grenzregion, die bisher nur wenig erforscht wurde. Hier trifft die Heldin unter anderem auf die Stämme der Carja, Oseram, Utaru und Tenakth - allerdings muss sich Aloy wohl darauf einstellen, dass ihr nicht alle Stämme freundlich gesinnt sind.Horizon Forbidden West startet am 15. Februar 2022 zunächst für die PlayStation 4 und PlayStation 5 , ob so wie beim Vorgänger später noch eine PC-Version folgt, ist bisher nicht bekannt.