Horizon Forbidden West: PS5-Upgrade ist für PS4-Spieler doch kostenlos

Die Horizon Zero Dawn-Fortsetzung wird 2022 erscheinen und anfangs dachten PS4-Nutzer , dass sie Horizon Forbidden West als kostenloses Upgrade bekommen, sollten sie auf eine PlayStation 5 wechseln. Doch Sony entschied sich vor kurzem anders und dafür hagelte es Kritik.

Kehrtwende nach Protesten

Es ist zwar noch einige Zeit, bis Horizon Forbidden West erscheint (18. Februar 2022), die Fortsetzung des Überraschungshits von 2017 wird aber schon mit großer Spannung erwartet, schließlich gilt Horizon Zero Dawn als eines der besten Spiele für die PlayStation 4.Doch dazu gab es nun einen ordentlichen Aufreger: Denn Sony kündigte vor kurzem an, dass man, anders als ursprünglich geplant, Käufern der PS4-Version das Upgrade auf die PS5-Fassung nicht kostenlos zur Verfügung stellen wird. Wer das Spiel, das seit kurzem vorbestellbar ist, zunächst auf der alten Generation und später auf der PlayStation 5 spielen will, der muss(te) eine teurere Version des Spiels vorbestellen - oder später die PS5-Version nochmals kaufen.Das Problem dabei: Ursprünglich teilte Sony mit, dass Horizon Forbidden West eines der Exklusivspiele sein wird, bei dem man ohne Mehrkosten von der alten auf die neue Konsolengeneration wechseln kann. Das war auch angesichts der nach wie vor bestehenden Lieferschwierigkeiten für viele PS4-Spieler, die sich später eine PS5 zulegen wollen, eine gute Nachricht.Entsprechend gab es wütende Proteste von PlayStation-Spielern, sie warfen Sony - zu Recht - Wortbruch bzw. falsche Versprechen vor. Deshalb überrascht es auch nicht, dass der japanische Konzern am Wochenende eine Kehrtwende hinlegte.PlayStation-Chef Jim Ryan gab in einem Update an den ursprünglichen Beitrag zu, dass man hier danebengegriffen habe und bestätigte explizit: "Spieler, die Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden." Ryan teilte außerdem mit, dass man bei späteren Veröffentlichungen wie God of War und Gran Turismo 7 für den Preis von zehn Dollar von PS4 auf PS5 hochrüsten kann.