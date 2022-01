Silicon Valley-"Wunderkind" Elizabeth Holmes wegen Betrugs verurteilt

Die Startup-Welt ist nicht arm an geplatzten Blasen, doch der Fall Theranos ist der wohl spektakulärste, den es im Silicon Valley je gegeben hat. Denn das Unternehmen, das schnelle und umfangreiche Bluttests anbieten wollte, war ein großer Betrug. Nun wurde die Gründerin verurteilt.

Haftstrafe ist sehr wahrscheinlich

Der Name Elizabeth Holmes wird wohl noch lange stellvertretend für Betrug und Täuschung stehen. Denn das einstige Startup-Wunderkind, das zu Ehren ihres Idols Steve Jobs am liebsten schwarze Rollkragenpullover trug, gilt als größte Blenderin einer an Blendern nicht armen Szene. Die zur Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 gerade einmal 19-Jährige soll viele Jahre Anleger hinters Licht geführt und dadurch mehr als 900 Millionen Dollar eingenommen haben.2015 gab es den Wendepunkt, und zwar nachdem Medizin-Experten und Investigativ-Journalisten die Theranos-Behauptungen als Lügen enttarnten. Denn an sich sollte ein kleiner Bluttropfen genügen, um eine ganze Reihe an Krankheiten und Werten erkennen zu können, billig, schnell und ohne aufwendige Analyse-Geräte und -Verfahren.Zuletzt stand Elizabeth Holmes vor Gericht und musste sich in elf Anklagepunkten verantworten. Vergangene Nacht wurde sie in vier Fällen von Betrug sowie der vorsätzlichen Falschbehauptung schuldig gesprochen. Freigesprochen wurde die heute 37-Jährige von vier Vorwürfen des Betrugs an Patienten, die die Bluttests von Theranos in Anspruch genommen hatten. In drei Fällen hinsichtlich der Täuschung von Investoren konnten sich die Geschworenen nicht einigen.Wie die New York Times schreibt, ist das Urteil durchaus ungewöhnlich. Denn nur wenige Führungskräfte im Technologiebereich werden wegen Betrug angeklagt und noch weniger werden verurteilt. Der Fall Theranos muss also auch als Warnung an andere gesehen werden. Das Strafmaß soll nächste Woche verkündet werden, Holmes drohen mehrere Jahre Haft, sie könnte sogar eine zweistellige Anzahl an Jahren hinter Gittern verbringen.