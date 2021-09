Neues Fritz-Labor-Update für WiFi-6-Router, finale Version kommt bald

Vom Netzwerk-Spezialisten AVM gibt es eine neue Beta-Version im Rahmen des Labor-Programms für die FritzBox 7530 AX. Besitzer dieses Routers können die Vorab-Version jetzt ausprobieren. Die finale Version dürfte auch bald so weit sein.

Feedback erwünscht

Änderungen FritzOS 07.27-90472 Verbesserung: Stabilität

AVM

AVM hat ein weiteres Update für das experimentelle Labor-Programm für FritzOS nun auch für die FritzBox 7530 AX bereitgestellt. Die ersten Geräte haben dabei das fertige Update schon vor Wochen erhalten. Neu ist in dem Update unter anderem notwendige Änderungen für die Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender) eingeflossen. Zudem sollen viele Verbesserungen mit der finalen Version an alle Nutzer verteilt werden. Das könnte nun auch schon bald der Fall sein, denn das neue Labor-Update bringt nur Stabilitätsverbesserungen mit sich.Besitzer einer 7530 AX können sich jetzt die Version 07.27-90472 laden. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung . Es wird erwartet, dass diese Beta-Runde nun schnell gehen wird. Es könnte dementsprechend schon bald losgehen mit dem fertigen Update für alle Nutzer des Geräts.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendung von Feature-Vorschlägen sind willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.