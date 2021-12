Netflix, Disney+ & Prime Video: Die Highlights der Woche im Überblick

Zwischen den Jahren haben sich viele freigenommen und schaffen es gerade, zwischen Couch und Kühlschrank zu pendeln. Weihnachtsgans und Co. werden in der Regel vor dem Fernseher verdaut, und auch dort ist Fett angesagt - allerdings da in Form von Boba Fett auf Disney+

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 52

Wortparty präsentiert: Mathe!: Staffel 1 ab 28. Dezember

Café con aroma de mujer ab 29. Dezember

Menschen in Angst ab 29. Dezember

Ermordet: Tatort Times Square ab 29. Dezember

Little Women ab 29. Dezember

Kitz ab 30. Dezember

Hilda und der Bergkönig ab 30. Dezember

Frau im Dunkeln ab 31. Dezember

Das Seehund-Team ab 31. Dezember

Cobra Kai: Staffel 4 ab 31. Dezember

Queer Eye: Staffel 6 ab 31. Dezember

Wer einmal lügt ab 31. Dezember

Plan Coeur - Der Liebesplan: Staffel 3 ab 1. Januar

Our Idiot Brother ab 1. Januar

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 1. Januar

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 1. Januar

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 1. Januar

Harry Potter und der Feuerkelch ab 1. Januar

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 1. Januar

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 1. Januar

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 ab 1. Januar

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 ab 1. Januar

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 1. Januar

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 1. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 52

Crazy Rich ab 27. Dezember

One Night Off ab 29. Dezember

Buddy Games ab 30. Dezember

A Quiet Place Teil 2 ab 30. Dezember

How To Marry A Millionaire ab 31. Dezember

Semper Fi - Blut ist stärker als Loyalität ab 31. Dezember

Pushing Daisies - Staffeln 1-2 ab 1. Januar

Emergency Room - Staffeln 1-15 ab 1. Januar

Hart of Dixie - Staffeln 1-4 ab 1. Januar

The Last Ship - Staffeln 1-4 ab 1. Januar

Major Crimes - Staffeln 1-6 ab 1. Januar

The Originals - Staffeln 1-5 ab 1. Januar

Die Konkubine ab 2. Januar

The Dry ab 2. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 52

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer - Staffel 2 ab 29. Dezember

Club Micky Maus - Staffel 4 ab 29. Dezember

Das Buch von Boba Fett ab 29. Dezember

Criminal Minds: Beyond Borders - Staffel 1&2 ab 29. Dezember

Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone ab 31. Dezember

Pearl Harbor ab 31. Dezember

The Rock - Fels der Entscheidung ab 31. Dezember

Derek DelGaudio's In & Of Itself ab 31. Dezember

Nomadland ab 31. Dezember

The Mandalorian war die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum und die Disney-Produktion war auch ein voller Erfolg. Dieses Jahr gibt es zwar keine dritte Staffel, doch das ist alles andere als schlimm. Im Gegenteil sogar, da sich mit einem Spin-Off ein für viele Fans jahrzehntelanger Traum erfüllt: Denn der legendärste Kopfgeldjäger des Star Wars-Universums bekommt seine eigene Serie, nämlich über Das Buch von Boba Fett.Und diese Woche geht es auch endlich los, am Mittwoch heben Temuera Morrison als Boba Fett und Ming-Na Wen als seine Begleiterin Fennec Shand ab, sieben Folgen lang geht es in die zweifellos unterhaltsame Unterwelt von Star Wars.Am Mittwoch startet auf Disney+ auch noch ein zweiter Ableger, allerdings ist Criminal Minds: Beyond Borders sicherlich nicht ganz so prominent wie die Star Wars-Serie. Es gibt auch einige interessante Filme, allen voran den Oscar-Gewinner Nomadland.Auch auf Netflix gibt es Kultiges, und zwar in Sachen Serien wie auch Filmen: Denn am 31. Dezember startet die vierte Staffel des beliebten Karate Kid-Ablegers Cobra Kai. Harry Potter-Freunde können sich hingegen auf den 1. Januar freuen, denn ab diesem Tag gibt es die komplette Filmreihe auf Netflix - Phantastische Tierwesen inklusive.Bei Amazon Prime Video sucht man prominente Neustarts zwar vergebens, der Videodienst des Versandhändlers fügt aber einige interessante und Binge-würdige Serien hinzu, allen voran alle 15 Staffeln von Emergency Room. Etwas trashige, aber dennoch unterhaltsame Endzeit-Action gibt es bei The Last Ship, außerdem neu sind mehrere Staffeln The Originals, Major Crimes und Hart of Dixie.