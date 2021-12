Prime Video, Disney+ & Netflix: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Mit knapp 30 neuen Filmen und Serien starten die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in die Weihnachtswoche. Zu den Highlights gehören Don't Look Up, The Silent Sea, Phantastische Tierwesen und Begabt. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 51

Élite-Kurzgeschichten: Samuel - Omar ab 20. Dezember

Una Navidad no tan padre ab 21. Dezember

Jim Gaffigan: Comedy Monster ab 21. Dezember

Emily in Paris: Staffel 2 ab 22. Dezember

Élite-Kurzgeschichten: Patrick ab 23. Dezember

The Silent Sea ab 24. Dezember

Don't Look Up ab 24. Dezember

Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund ab 24. Dezember

1000 km weit weg von Weihnachten ab 24. Dezember

Stand By Me Doraemon 2 ab 24. Dezember

Murali - Wie der Blitz ab 24. Dezember

Raus aus der Single-Hölle ab 25. Dezember

Jimmy Carr: His Dark Material ab 25. Dezember

Geschichten einer Generation - mit Papst Franziskus ab 25. Dezember

Lulli ab 26. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 51

Being the Ricardos ab 21. Dezember

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 21. Dezember

Manhattan Queen ab 23. Dezember

Yearly Departed Staffel 2 ab 23. Dezember

Sex Zimmer, Küche, Bad ab 23. Dezember

Stowaway - Blinder Passagier ab 24. Dezember

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 51

Brickleberry - Staffel 1-3 ab 22. Dezember

Mysterious Mermaids - Staffel 3 ab 22. Dezember

Wunderbare Jahre ab 22. Dezember

25 Stunden ab 24. Dezember

The Favourite - Intrigen und Irrsinn ab 24. Dezember

Begabt - Die Gleichung eines Lebens ab 24. Dezember

Taffe Mädels ab 24. Dezember

Juno ab 24. Dezember

Neben diversen Weihnachtsfilmen, die in dieser Woche nahezu alle Video-Streaming-Plattformen im Programm haben, liegt der Fokus bei Netflix vor allem auf seiner starbesetzten Komödie Don't Look Up. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill und Timothée Chalamet zu sehen. Außerdem starten die koreanische Sci-Fi-Serie The Silent Sea und neue Folgen von Emily in Paris. Wer in den letzten Wochen nicht eingeschaltet hat, kann die Feiertage zudem mit kürzlich eingetroffenen Folgen von The Witcher, Lost in Space und Titans verbringen.Prime-Mitglieder erhalten von Amazon in der Woche vom 20. bis 26. Dezember zudem Zugriff auf Grindelwalds Verbrechen aus der Phantastische Tierwesen-Reihe, den Sci-Fi-Film Stowaway mit Anna Kendrick und Daniel Dae Kim sowie die deutsche Serie Sex Zimmer, Küche, Bad. Abonnenten von Disney+ profitieren hingegen von einer Handvoll zeitexklusiver Lizenztitel, die über den Star-Channel ausgestrahlt werden. Dazu gehören Taffe Mädels, Juno und Begabt mit Chris Evans, Octavia Spencer und Mckenna Grace.