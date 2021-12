Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Januar 2022

Netflix gibt sein Film- und Serien-Programm für den Januar 2022 bekannt. Mit 65 Neustarts hat der Streaming-Anbieter über den Winter einiges zu bieten. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Snowpiercer, Ozark, The Sinner und Klassiker wie Harry Potter und The Office.

Snowpiercer: Offizieller Trailer zu Staffel 3 der Sci-Fi-Serie auf Netflix

Netflix: Neue Serien im Januar 2022

Plan Coeur - Der Liebesplan: Staffel 3 ab 1. Januar

Rebelde - Jung und rebellisch ab 5. Januar

Der Club: Teil 2 ab 6. Januar

Hype House ab 7. Januar

Undercover: Staffel 3 ab 10. Januar

Chosen ab 13. Januar

The Journalist ab 13. Januar

After Life: Staffel 3 ab 14. Januar

The House ab 14. Januar

Archive 81 ab 14. Januar

Finger weg!: Staffel 3 ab 19. Januar

El marginal: Staffel 4 ab 19. Januar

Ozark: Staffel 4 Teil 1 ab 21. Januar

Sommersaison ab 21. Januar

Snowpiercer: Staffel 3 ab 25. Januar

The Sinner: Staffel 4: Percy ab 26. Januar

Reingelegt! ab 27. Januar

Feria: Dunkles Licht ab 28. Januar

In From the Cold ab 28. Januar

Getting Curious with Jonathan Van Ness ab 28. Januar

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window ab 28. Januar

Ich bin Georgina - Bald verfügbar

All of Us Are Dead - Bald verfügbar

Yeh Kaali Kaali Ankhein: Diese schwarzen Augen - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Januar 2022

Vier Gäste ab 5. Januar

Die Einöde ab 6. Januar

Mother/Android ab 7. Januar

Der Ursprung der Welt ab 11. Januar

How I Fell in Love with a Gangster ab 12. Januar

Photocopier ab 13. Januar

Copshop ab 14. Januar

El comediante ab 14. Januar

The Royal Treatment ab 20. Januar

München - Im Angesicht des Krieges ab 21. Januar

Babamın Kemanı - Die Geige meines Vaters ab 21. Januar

Home Team ab 28. Januar

Netflix: Neue Dokumentationen im Januar 2022

Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger ab 18. Januar

Heavenly Bites: Mexico ab 19. Januar

Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen ab 20. Januar

Neymar: Das vollkommene Chaos ab 25. Januar

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im Januar 2022

Action Pack ab 4. Januar

Johnny Test: Staffel 2 ab 7. Januar

Riverdance: Ein animiertes Abenteuer ab 14. Januar

Mighty Express: Zugprobleme ab 18. Januar

Ein Mädchen namens Lay Lay ab 21. Januar

Ada Twist: Staffel 2 ab 25. Januar

Angry Birds: Verrückter Sommer ab 28. Januar

Pokémon Master Journeys: The Series ab 28. Januar

Netflix: Neue Animes im Januar 2022

DOTA: Dragon's Blood: Buch 2 ab 6. Januar

The Orbital Children ab 28. Januar

Netflix: Neue Lizenztitel im Januar 2022

Our Idiot Brother ab 1. Januar

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 1. Januar

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 1. Januar

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 1. Januar

Harry Potter und der Feuerkelch ab 1. Januar

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 1. Januar

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 1. Januar

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 ab 1. Januar

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 ab 1. Januar

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 1. Januar

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 1. Januar

Charlie's Angels ab 3. Januar

2040 ab 7. Januar

The Office (U.S.): Staffeln 1 bis 9 ab 15. Januar

John Wick: Chapter 3 - Parabellum ab 23. Januar

Nachdem im Dezember Filme und Serien wie Don't Look Up, The Witcher und Lost in Space im Mittelpunkt des wachsenden Netflix-Lineups standen, geht es im Januar 2022 mit namhaften Neustarts weiter. Abonnenten der Video-Streaming-Plattform können sich unter anderem auf die dritte Staffel von Snowpiercer und die vierten Staffeln von Ozark und The Sinner (Percy) freuen. Außerdem sind Gerard Butler und Alexis Louder im neuen Action-Thriller Copshop zu sehen und mit "München: Im Angesicht des Krieges" zeigt man eine deutsch-britische Eigenproduktion basierend auf dem Bestseller "München" von Robert Harris.Sportfans dürften zudem mit einer Dokumentation über den brasilianischen Fußballspieler Neymar auf ihre Kosten kommen und im Bereich der Animes legt Netflix mit dem zweiten Teil (Buch 2) von DOTA: Dragon's Blood nach. Abschließend zeigen sich unter den zeitweilig exklusiven Lizenztitel diverse Highlights. Zum einen wandern sämtliche Harry Potter-Filme ab 1. Januar in die Bibliothek des Streaming-Dienstes, einschließlich der beiden Spin-Offs von Phantastische Tierwesen. Zum anderen sieht man neun Staffeln von The Office (US-Version), Charlie's Angels und John Wick: Chapter 3.