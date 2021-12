Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Januar 2022

Amazon gibt seine Prime Video-Highlights für den Januar 2022 bekannt. Mehr als 40 Filme und Serien werden im neuen Jahr in das Programm des Streaming-Dienstes aufgenommen. Dazu zählen Binge Reloaded, The Tender Bar und As We See It. Wir verraten euch alle Neustarts.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Januar 2022

Pushing Daisies - Staffeln 1-2 ab 1. Januar

Emergency Room - Staffeln 1-15 ab 1. Januar

Hart of Dixie - Staffeln 1-4 ab 1. Januar

The Last Ship - Staffeln 1-4 ab 1. Januar

Major Crimes - Staffeln 1-6 ab 1. Januar

The Originals - Staffeln 1-5 ab 1. Januar

Harow - Staffel 3 ab 10. Januar

Binge Reloaded - Staffel 2 ab 14. Januar

The Promised Neverland - Staffel 1 ab 15. Januar

Para: Wir sind King - Staffel 1 ab 21. Januar

As We See It: Ungewöhnlich normal - Staffel 1 ab 21. Januar

This Is Us - Staffel 5 ab 27. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Januar 2022

Die Konkubine ab 2. Januar

The Dry ab 2. Januar

The Turning - Die Besessenen ab 3. Januar

The Hunt ab 3. Januar

The High Note ab 3. Januar

Gretel & Hänsel ab 4. Januar

Ride Along - Next Level Miami ab 5. Januar

Blackbird ab 6. Januar

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit ab 6. Januar

The Tender Bar ab 7. Januar

The Happytime Murders ab 7. Januar

Small World ab 10. Januar

Black Beach ab 10. Januar

The Book of Eli ab 11. Januar

Privilege ab 11. Januar

The Professor and the Madman ab 13. Januar

Love Happens ab 13. Januar

Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung ab 14. Januar

The Outpost - Überleben ist alles ab 16. Januar

Bloody Hell ab 17. Januar

Battle Drone ab 18. Januar

Dream Horse ab 19. Januar

Der Rausch ab 22. Januar

Gone Girl - das perfekte Opfer ab 23. Januar

Fear the Viper ab 25. Januar

Aquaman ab 25. Januar

Agora - Die Säulen des Himmels ab 25. Januar

Operation Red Snake - Band of Sisters ab 27. Januar

Burn after Reading ab 27. Januar

P.S. Ich Liebe Dich ab 28. Januar

Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen ab 29. Januar

Plötzlich Papa ab 29. Januar

Scarface ab 31. Januar

Im kommenden Monat zeigt sich das Amazon Prime Video-Lineup in Hinsicht auf die Eigenproduktionen zwar weniger namhaft, aber dennoch interessant. Im Mittelpunkt steht das Original-Drama The Tender Bar, das unter der Regie von George Clooney entstand. In den Hauptrollen sind Tye Sheridan, Ben Affleck und Christopher Lloyd zu sehen. Außerdem ist Hotel Transsilvanien 4 ("Eine Monster Verwandlung") zu sehen, dass zumindest im englischen Originalton mit bekannten Stimmen von Andy Samberg, Selena Gomez, Steve Buscemi, David Spade und Kathryn Hahn besetzt wurde.Exklusiv zeigt man zudem die deutsche Drama-Serie Para "Wir sind King", die vier junge Frauen und ihre Träume abseits des Berliner Wedding verfolgt. Ebenso startet die Comedy-Serie As We See It über drei autistische WG-Bewohner, die durch das komplizierte Alltagsleben navigieren. Zu den weitere Highlights im Januar gehören 15 Staffeln von Emergency Room, die zweite Staffel von Binge Reloaded, weitere Folgen von This is Us und Filme wie Ride Along 2, Aquaman, Burn after Reading, The Book of Eli und Blackbird.Egal ob Prime-Mitglied oder nicht, stehen zudem bekannte Blockbuster wie Ammonite, Boss Baby 2, Stillwater, Saw: Spiral und Ghostbuster: Legacy im Laufe des Januars zum Kaufen und teilweise auch zum Leihen bereit.