Das Buch von Boba Fett: Disney zeigt einen neuen TV-Spot zur Serie

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Neuer Star-Kanal seit 23. Februar inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro im Monat

Jetzt anmelden und streamen!

Disney+ hat einen weiteren, wenn auch recht kurzen Trailer zu Das Buch von Boba Fett veröffentlicht. Neben bereits bekannten Szenen zeigt dieser auch ein paar neue Eindrücke von der Rückkehr in das Star Wars-Universum.Für die Serie übernimmt erneut der neuseeländische Schauspieler Temuera Morrison die Rolle des Boba Fett, in der dieser zuletzt in Staffel 2 von The Mandalorian zu sehen war - und der auch schon dessen Vater Jango Fett spielte. Die Serie dürfte nun einige offene Fragen zu den Hintergründen des Kopfgeldjägers klären, der trotz seiner bislang recht kurzen Bildschirmzeit zu den beliebtesten Star Wars-Charakteren zählt.Das Buch von Boba Fett startet am 29. Dezember 2021 exklusiv auf Disney+ . Seit kurzem ist auch die Anzahl der Episoden bekannt: Der Mandalorian-Ableger umfasst sieben Folgen.