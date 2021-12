Top für iPhone, Mac & Co: Diese Apps findet Apple 2021 am besten

Spaß, Nutzen, Design: Welche Apps konnten in diesem Jahr auf Apple-Geräten die beste Figur machen? Pünktlich zum Jahresende gibt es wieder einmal die offiziellen App Store Award-Gewinner für iPhone , iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch.

Apple kürt Apps, die es bei Design, Funktionen und Fun am besten machen

Apps des Jahres

iPhone App des Jahres: Toca Life World von Toca Boca

iPad App des Jahres: LumaFusion von LumaTouch

Mac App des Jahres: Craft von Luki Labs Limited

Apple TV App des Jahres: DAZN von der DAZN Group

Apple Watch App des Jahres: CARROT Weather von Grailr

Spiele des Jahres

iPhone Spiel des Jahres: "League of Legends: Wild Rift" von Riot Games

iPad Spiel des Jahres: "MARVEL Future Revolution" von der Netmarble Corporation

Mac Spiel des Jahres: "Myst" von Cyan

Apple TV Spiel des Jahres: "Space Marshals 3" von Pixelbite

Apple Arcade Spiel des Jahres: "FANTASIAN" von Mistwalker

An den Feiertagen hat man eventuell einmal ein paar Momente, um in Ruhe das Jahr Revue passieren zu lassen - und aufzuholen, was sich im Markt für Apps für Apples wichtigste Produkte so entwickelt hat. Apple hat jetzt pünktlich zum Jahresende die Gewinner der App Store Awards bekannt gegeben und kürt damit nach eigener Aussage "die besten Apps und Spiele des Jahres."Gerade bei iPhone-Gewinner zeigt Apple, dass es nicht immer die neuesten Apps sein müssen, die es hier an die Spitze schaffen. Toca Life World hatte vor 10 Jahren sein Debüt im App Store gefeiert, Apple findet, dass die App für iOS aber auch noch heute "die Kunst des Spielens und der Selbsterfahrung für Kinder" beispielhaft umsetzt. Mit LumaFusion und Craft werden auf iPad und Mac kreative Produktivitätswerkzeuge geehrt, die Sport-Plattform DAZN landet mit ihrer App auf dem Apple TV auf der Pole-Position. CarrotWeather für die Apple Watch gefällt den Apple-Juroren wegen der Paarung von guten Wettervorhersagen mit witzigen Figuren fürs Handgelenk.Neben erfolgreichen Neuzugängen wie "League of Legends: Wild Rift", das auf dem iPhone den Titel "Spiel des Jahres" erhält, ist in dieser Kategorie vor allem der Gewinner auf dem Mac eine Erwähnung wert. Myst hatte im Jahr 1993 sein Debüt, in diesem Jahr hauchen die Entwickler Cyan Worlds mit M1-Optimierung und Neuauflage dem Kulttitel neues Leben ein.