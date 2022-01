Speed-Boost in 2 Minuten: Rasanter Lifehack für Android-Handys

Nutzt Ihr ein günstiges Android-Smartphone , das Euch im Alltag immer wieder warten lässt? Oder habt Ihr ein Google-Handy, das schon etwas älter und gemütlich geworden ist? Na, dann solltet Ihr diese Anleitung nicht verpassen.

Animationen verkürzen - so wird jedes Android-Handy schneller

Steuert die Einstellungen Eures Android-Handys an

Geht nun auf "System"

Tippt auf "Entwickleroptionen"

Scrollt ganz weit herunter, bis Ihr die Kategorie "Bildschirmdarstellung" erreicht

Stellt den Wert von "Fensteranimationsfaktor", "Übergangsanimationsfaktor" und "Animationsdauerfaktor" jeweils auf 0,5 oder 0.

Euer Handy ist mit der Zeit langsam geworden oder war nie wirklich schnell? Dann müsst Ihr nicht gleich ein neues Flaggschiff kaufen. Stattdessen zeige ich Euch hier einen "Lifehack" für Android-Smartphones, den ich seit einigen Jahren konsequent anwende. Die etwas versteckte und ziemlich unbekannte Einstellung ist das erste, was ich ändere, wenn ich ein neues Android-Handy einrichte.Als Voraussetzung müsst Ihr allerdings die Entwicklereinstellungen auf Eurem Android-Handy freischalten , falls Ihr das noch nicht getan habt. Sobald Ihr grünes Licht vom Betriebssystem habt, macht Ihr mit den folgenden Schritten weiter.Was wir Android über die nachfolgenden Einstellungen befehlen, ist, die Animationen im Betriebssystem zu beschleunigen. Ihr könnt sie auch ganz ausschalten für den maximalen Speed-Boost. Meinem Gefühl nach laufen damit die meisten Android-Handys flüssiger. Ich verkürze die Animationsszeiten selbst beim Testen von neuen Handys, die über 1000 Euro kosten. So geht es:Wollt Ihr einen Freund oder ein Familienmitglied so richtig nerven, könnt Ihr die Animationen auch auf 10x stellen. Dann blenden sich Fenster und Pop-Up-Menüs knapp zwei Sekunden lang nach dem Antippen ein. Meiner Meinung nach ist das Verkürzen der Animationen aber echt ein Gewinn im Alltag. Mittlerweile spüre ich bei neuen Android-Handys sogar, dass mir die Animationen zu lang sind.