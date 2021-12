Krypto-Scams: Kriminelle erbeuten Milliarden mit Bitcoin-Betrügereien

Die Kryptowährungen sind ein riesiger Tummelplatz für Kriminelle. Nicht nur, weil sie für vermeintlich anonyme Transaktionen genutzt werden, sondern vor allem auch, weil der Betrug mit den digitalen Werten rasant zunimmt.

Rug Pulls boomen

In diesem Jahr werden die Einnahmen von Betrügern, die Nutzern mit Krypto-Scams ihr Geld abnehmen, auf rund 7,7 Milliarden Dollar steigen. Das wären dann 81 Prozent mehr als im vorhergehenden Jahr, so die aktuelle Prognose des auf Blockchain-Projekte spezialisierten Marktforschungsunternehmens Chainalysis.Laut den Untersuchungen sind vor allem die so genannten Rug Pulls regelrecht explodiert, die zuvor nur einen verschwindend geringen Anteil an den Betrügereien hatten. Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen Kriminelle ein scheinbar lohnenswertes Investitions-Projekt vorgaukeln. Wenn dann genug User ihre digitalen Werte in der Hoffnung auf hohe Renditen investiert haben, machen sich die Betrüger mit ihnen aus dem Staub.Der Anteil dessen am Gesamtumsatz der Kriminellen mit Krypto-Scams lag im Vorjahr bei gerade einmal rund 1 Prozent. In diesem Jahr werden es bereits 37 Prozent sein. Insgesamt erbeuteten die Täter mit den Rug Pulls so Kryptowährungseinheiten im Wert von rund 2,7 Milliarden Dollar.Der starke Anstieg im Jahresvergleich kommt teils aber auch dadurch zustande, dass der Schaden für die User im letzten Jahr insgesamt etwas geringer ausfiel. In diesem Jahr liegt er immer noch deutlich unter dem des Rekordjahres 2019, als Betrüger es schafften, fast 10 Milliarden Dollar zu erbeuten.Weiterhin steigt die Zahl der Opfer ebenfalls nicht im gleichen Maße wie die Schadenssumme. Es wird also tendenziell eher ein größerer Betrag von einzelnen Personen erbeutet, was auch mit der allgemeinen Wertsteigerung wichtiger Kryptowährungen zusammenhängen dürfte.