Black Week: LG OLED-TVs bei Media Markt und Saturn stark reduziert

Im Zuge der Black (Friday) Week sinken bei Media Markt und Saturn die Preise vieler 4K-Fernseher. Vor allem die nun günstigen 2021er-Modelle der LG OLED-TVs sind dabei besonders begehrt. Wir haben uns die neuen Smart-TV-Schnäppchen für euch genauer angesehen.

Stark reduzierte LG 4K-OLEDs der beliebten A-, B- und C-Serien

Die beste Schnäppchen-Zeit des Jahres!

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

LG

Überblickt man die Highlights der aktuellen Black Week bei Media Markt ( Zur Aktionsseite ) und Saturn ( Zur Aktionsseite ) sind es vor allem die teilweise stark reduzierten Fernseher, die aus der Masse an Angeboten herausstechen. Gerade die sonst sehr teuren OLED-Modelle von LG können sich abseits von Samsung QLEDs und Mini-LED-Alternativen preislich sehen lassen. Dass sogar 65-Zoll-Modelle einen großzügigen Rabatt in den Online-Shops erhalten und teilweise sogar zum Bestpreis über die virtuelle Ladentheke gehen, wird von Schnäppchen-Jägern bekannter Communities begrüßt.Qualitativ können die LG OLED-Fernseher seit Jahren überzeugen und einen Testsieg nach dem nächsten einfahren. Vor allem in Zeiten der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) lohnt sich ein Upgrade auf die aktuellen 2021er- oder die ebenso reduzierten 2020er-Modelle. Besonders interessant ist der LG OLED 65 C1 6LA (65 Zoll) für derzeit nur noch 1499 Euro. Der eigentliche No-Brainer mit 120 Hz, Dolby Vision, Atmos und Co. hat nur einen kleinen Haken - den Single-Tuner. Beim klassischen Fernsehen ist es also nicht möglich einen anderen TV-Sender aufzuzeichnen. Wer externe Set-Top-Boxen nutzt oder Serien und Filme hauptsächlich streamt, vielleicht sogar nur am TV spielt, kann jedoch zugreifen.Für Einsteiger ist zudem die A-Serie besonders interessant. Media Markt und Saturn bieten den LG OLED 55 A1 9LA (55 Zoll) derzeit für 777 Euro an. Die 48-Zoll-Variante und der 65-Zöller kosten hier nur 699 Euro respektive 1149 Euro. Auf 120 Hz muss allerdings verzichtet werden. Ein tolles Angebot hat man in den Online-Shops weiterhin mit dem LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll), die erstklassige C-Serie aus dem Jahr 2020 kostet nur noch 999 Euro. Gleiches gilt übrigens für das diesjährige Modell, den LG OLED 55 C1 6LA (55 Zoll). Hier allerdings auch wieder nur mit Single-Tuner. Zu guter Letzt können wir uns für die B-Serie begeistern. Den LG OLED 55 B1 9LA (55 Zoll) gibt es für nur noch 949 Euro.