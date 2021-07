Samsung The Wall: Neue Riesen-Bildschirme sind bis zu 100 Zoll groß

Der Elektronik-Hersteller Samsung hat eine neue Generation der Riesen-Displays "The Wall" vorgestellt. Das aktuellste Modell ist bis zu 1000 Zoll groß und mit einem MicroLED-Panel ausgestattet. Der Bildschirm besteht aus mehreren kleinen Panels und stellt 8K-Inhalte problemlos dar.

Auflösung hängt von der Konfiguration ab

Samsung

Die gigantischen Bildschirm-Flächen sind laut Samsung für Firmenkunden konzipiert und können unter anderem in Eingangsbereichen von Bürogebäuden, Flughäfen und Mes­se­ge­län­den auf­ge­hängt werden. Die Bildverarbeitung funktioniert mit KI-Support und ermöglicht es, das Signal bis zu einer 8K-Auflösung hoch zu skalieren und zu optimieren. Die MicroLEDs sind bis zu 1600 Candela pro Quadratmeter hell. Außerdem unterstützt die neue "The Wall"-Generation 120 Hertz für Auflösung bis zu 8K. Die neuen MicroLED-Module sind halb so tief und doppelt so schnell wie die Vorgänger. Ein Panel misst 806,4 x 453,6 x 36,5 Millimeter.Welche Auflösung "The Wall" mit sich bringt, hängt von der gewählten Konfiguration ab. Während 8K-Inhalte auf einer Display-Wand im normalen Format dargestellt werden können, kann auch ein ultrabreiter Bildschirm mit einer Auflösung von 15.360 x 2.160 Pixeln bestellt werden. Da die Panels fast beliebig angeordnet werden können, lässt sich auch ein Display, das um mehrere Ecken geht, zusammenbauen.Das neue Modell ist ab sofort verfügbar und kann bald weltweit erworben werden. Zu den Preisen hat Samsung sich bislang allerdings noch nicht öffentlich geäußert. Aufgrund der Größe und der aufwendigen Technik dürften die "The Wall"-Geräte mit einem hohen sechs­stel­li­gen oder sogar siebenstelligen Betrag zu Buche schlagen. Wer sich mit den vor einem Jahr vorgestellten Lösungen mit 99 und 110 Zoll zufriedengibt, kommt mit rund 130.000 Euro davon. In jedem Fall sind die gigantischen Bildschirme nicht für Privatkunden geeignet.