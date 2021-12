AVM startet Vorbestellung für Repeater 1200 AX, Versand noch 2021

AVM liefert in Kürze die ersten Geräte des vor wenigen Wochen neu vorgestellten FritzRepeater 1200 AX an Kunden aus. Das neue Wi-Fi 6-fähige Zusatzgerät für das Netzwerk startet zum Preis von 89 Euro und bietet die Maximalgeschwindigkeit von bis zu 3.000 MBit/s.

Statt 866 MBit/s jetzt maximal 3.000 MBit/s

Verbesserte Verteilung im Mesh-Netz

FritzRepeater 1200 AX im Überblick: WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3000 MBit/s (je 2x2 Wi-Fi 6)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Unterstützt WLAN Mesh für ein nahtloses und stabiles Heimnetz

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box und spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Kompakte Bauweise, nicht größer als eine Steckdose (HxBxT: 80 x 80 x 38 mm; 101g)

Stromsparend im Betrieb und im Ruhezustand

Verfügbar im November zum Preis von 89 Euro (UVP)

AVM

Der Internetspezialist baut sein Angebot an Wi-Fi-6-fähigen Geräten weiter aus. Ab sofort startet dazu der im Oktober vorgestellte FritzRepeater 1200 AX im Handel (Partner-Links findet ihr am Ende des Beitrags). Bei ersten AVM-Partnern ist die Netzwerkerweiterung bereits bestellbar, bei Amazon beispielsweise auch schon mit einem voraussichtlichen Liefertermin ab dem 16. Dezember. Laut AVM kann der kleine neue Repeater aber auf jeden Fall noch vor Weihnachten ausgeliefert werden.Neu an dem FritzRepeater ist der Support für Wi-Fi-6 und damit auch für schnellere Geschwindigkeiten im Netzwerk. So schafft der 1200 AX jetzt ein Maximaltempo von bis zu 3.000 MBit/s. Das ist eine gewaltige Änderung zu dem Vorgänger-Modell FritzWLAN Mesh Repeater 1200, der nur maximal 866 MBit/s im 5 GHz schaffte oder 400 MBit/s im 2,4 GHz-Netzwerk.Der neue Repeater ermöglicht durch Wi-Fi 6 höhere Datenraten und eine bessere Verteilung der verfügbaren Bandbreite an die verbundenen Endgeräte. Damit sorgt er laut AVM für die "perfekte Funkabdeckung" überall im Heimnetz. Ansonsten bietet der neue AX-Repeater ähnliche Feature und die gleiche gewohnte Schnelleinrichtungsfunktion zum Hinzufügen in ein Netzwerk. Der FritzRepeater 1200 AX ist mit 89 Euro etwas höher angesetzt bei der unverbindlichen Preisempfehlung als sein Vorgänger.