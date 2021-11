MyFritzApp-Update: AVM startet neue Funktion für FritzBox und iPhone

Der Internet-Spezialist AVM hat eine Aktualisierung für die MyFritzApp für iOS veröffentlicht. Mit dem Update startet eine neue Funktion, es gibt jetzt Benachrichtigungen für neu hinzugefügte Geräte im Netzwerk. Außerdem adressiert AVM einige Bugs und Sicherheitslücken.

Was kann die MyFritzApp?

Neue Funktionen und Änderungen NEU: Neue Geräte im Heimnetz werden als Nachricht angezeigt

Verbesserung: Vereinfachter Zugang zur Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Heimnetz

Verbesserung: Hinweis auf FRITZ!App Smart Home im Bereich Smart Home

Verbesserung: Anzahl der verbundenen Netzwerkgeräte auch in der Mesh-Übersicht sichtbar

Behoben: Darstellung fehlerhaft, wenn bei gleicher SSID ein WLAN-Band ausgeschaltet war

Wer die MyFritzApp für die Netzwerk-Verwaltung daheim mit einem iPhone oder iPad nutzt, bekommt jetzt ein Funktions-Update. Die neue App-Version trägt die Nummer 2.5.0 und dient vor allem der Stabilitätsverbesserung sowie der Fehlerbehebung - zudem gibt es eine neue Funktion. Die betrifft direkt die Netzwerk-Verwaltung, denn neue Geräte im Heimnetz werden nun als Nachricht angezeigt. Laut AVM gibt es mit jeder Aktualisierung auch sicherheitsrelevante Änderungen, daher wird das Update allen Nutzern empfohlen. Die neue Version steht ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den iOS App-Store bereit. Die Release Notes bestehen nur aus wenigen Punkten, wir haben sie am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Die MyFritzApp dient für den Zugriff auf die FritzBox zuhause und unterwegs. In der App kann man sich zum Beispiel über eingehende Anrufe informieren und Sprachnachrichten abhören. Zudem besteht Zugriff zu Daten, die auf der FritzBox gespeichert wurden, wie beispielsweise Fotos.Die neue Version der MyFritzApp steht ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den App Store bereit. Die Aktualisierung wird allen Nutzern empfohlen. Mindestvoraussetzung für die App ist iOS 10 oder neuer. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50. Um unterwegs sämtliche Funktionen nutzen zu können, muss die FritzBox an einen Internetanschluss mit einer öffentlichen IPv4-Adresse angeschlossen sein.AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.