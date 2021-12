JBL Flip 6: Neuer Bluetooth-Lautsprecher ab 139 Euro erhältlich

JBL hat mit dem Flip 6 einen weiteren Bluetooth-Speaker auf den Markt gebracht. Das Gerät ist ab 139 Euro erhältlich und ab sofort in der Farbe Midnight Black verfügbar. Weitere Farbvarianten sollen Mitte Dezember und Anfang des kommenden Jahres in den Handel kommen.

Neues Audiosystem bringt kräftigen Klang

Zunächst nur eine Farbvariante verfügbar

Jetzt vom günstigen Online-Preis profitieren!

NewGadgets

Die neue Bluetooth-Box wurde schon vor einiger Zeit präsentiert. Nun wird der JBL Flip 6, eine verbesserte Neuauflage der Flip-Reihe, bei vielen Händlern zum Kauf angeboten. Der kabellose Lautsprecher verfügt über eine IP67-Zertifizierung und ist damit gegen Staub sowie zeitweiliges Untertauchen geschützt. Die Box kann Frequenzen von 63 Hz bis 20 kHz ausgeben. Den Angaben des Herstellers zufolge beträgt die Gesamtleistung (RMS) 30 Watt.Der JBL Flip 6 besitzt ein neues Audiosystem, das aus zwei Passivradiatoren besteht. Außerdem sind ein Tieftöner in Racetrack-Form sowie ein weiterer Hochtöner mit an Bord. Zusammen sollen die Lautsprecher für einen noch kräftigeren Sound als im Vorgänger-Modell sorgen. Mit Hilfe des PartyBoost-Features ist es möglich, mehrere Boxen miteinander zu verbinden. Die Akkulaufzeit soll bis zu zwölf Stunden betragen. Das Gerät wird in einer recycelbaren Verpackung auf Papier-Basis ausgeliefert.Insgesamt soll der JBL Flip 6 in neun Versionen erscheinen. Neben Midnight Black soll es die Farbvarianten Dusty Pink, Fiesta Red, Grey Stone, River Teal, Ocean Blue, Squad, Steel White und Forest Green geben. Aktuell ist nur die schwarze Edition erhältlich. In den kommenden Tagen sollen Fiesta Red, Grey Stone und Ocean Blue zur Verfügung gestellt werden. Die anderen Modelle erblicken voraussichtlich erst Anfang 2022 das Licht der Welt.