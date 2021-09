Von Gaming bis Sport: JBL-Kopfhörer jetzt günstig bei Media Markt

Egal ob Gaming-Headset, Highend-Kopfhörer oder kompakte In-Ears: Die Spezialisten von JBL haben sich im Bereich der Kopfhörer schon lange einen Namen gemacht. Im Online-Shop von MediaMarkt gibt es jetzt tolle Deals auf die perfekte Sound-Ausrüstung.

JBL Quantum: Der beste Klang für PC- und Konsolen-Gamer

Abseits des Gamings: Für Unterwegs gut gerüstet

Deals von Gaming-Headset bis In-Ear-Kopfhörer

JBL

Bei der aktuellen JBL-Aktion von MediaMarkt lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die JBL Quantum One-Familie, die sich auf besten Klang im Gaming-Bereich fokussiert. Anschluss findet man hier an PC oder Mac, PlayStation, Xbox und andere Konsolen. Die Serie bietet für verschiedene Ansprüche und Geldbeutel das passende Produkt und setzt auf ein Over-Ear-Design sowie Boom-Mikrofone.Ein Vertreter der eher günstigen Modelle ist das JBL Quantum 300 , dass im Aktionszeitraum für 72 Euro zu haben ist. Danach geht es über das JBL Quantum 400 für 88 Euro und JBL Quantum 600 für 132 Euro bis hinauf zum JBL Quantum 800 , das für 176 Euro zu haben ist - und mit seinen verchromten Ohrmuscheln und der hochwertigen Verarbeitung glänzt. Auf der Suche auf genau der anderen Seite des Preisspektrums? Auch die JBL Quantum 500 In-Ears sind für 27 Euro günstiger zu haben, wahlweise in den Farben Weiß, Blau oder Schwarz.Doch auch im Highend-Bereich kann JBL noch einen drauflegen: Mit dem Quantum One liefert das Unternehmen sein Spitzenprodukt für Gaming-Ansprüche. Im Betrieb mit Rechnern und Konsolen liefert man dabei unter anderem ein ausgezeichnetes räumliches Klangbild. JBL setzt am PC auf seine eigene Technologie Quantum Sphere 360 Sound, die Umgebungsklang dank in das Headset integriertem HeadTracking-Sensor zum neuen Erlebnis macht.Abseits der Ohren versprechen die JBL Quantum Duo Gaming PC-Lautsprecher dann für alle, die kein Headset tragen wollen, für guten Klang zu sorgen. Der Anschluss kann hier per 3,5-mm-Klinken, USB und Bluetooth erfolgen, eine reichliche Bestückung mit LEDs macht die Boxen außerdem zum RGB-Blickfang.Wer sich auch mal von seiner wohlklingenden Spiele-Maschine lösen will, bekommt natürlich auch für Unterwegs das richtige Klang-Werkzeug. Bei der aktuellen MediaMarkt-Aktion machen die JBL Live Pro-Modelle hier eine gute Figur. Die finden sich neben den traditionellen Farben Schwarz und Weiß auch in einem bei In-Ear-Kopfhörer selten anzutreffenden Beige Und dann gibt es abseits dieser Empfehlungen aktuell noch unzählige weitere JBL-Produkte bei MediaMarkt günstiger zu entdecken. Egal ob das kabelgebundene In-Ear-Modell JBL T210 für 16 Euro oder die etwas robustere Schwester JBL T290 für 23 Euro, von den ungewöhnlichen JBL Endurance Jump Sport für 53 Euro bis hin zur Läufer-Variante JBL Endurance Sprint für 39 Euro: Hier ist für jedes Ohr was dabei.