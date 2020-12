Jetzt bei Media Markt: JBL In-Ear-Kopfhörer und Gamer-Headsets

(Anzeige) Kabellose In-Ears, Gamer-Headsets und andere Kopfhörer der Traditions­marke JBL gibt es bei Media Markt zum kleinen Preis: Wenn ihr für eure guten Vorsätze für 2021 noch Sport-Kopfhörer sucht, seid ihr bei dieser Aktion genau richtig.

Denn Media Markt bietet aktuell die neuesten In-Ears und die JBL Quantum-Gaming-Headsets günstig an. Besonders die Gaming-Headsets entfalten ihre Qualitäten in Freizeit und Beruf: Wer daheim im Homeoffice arbeitet und noch ein gutes Headset für lange Telefonate mit dem Chef sucht, kann gleich zweifach Nutzen aus dem erstklassigen Gamer-Zubehör ziehen.Die Kopfhörer sind zwar für Games konzipiert, haben damit aber auch den Fokus auf klarer Sprachausgabe. Die Headsets könnt ihr an Konsolen, Smartphones, Mac und Windows-PC verwenden.Wer keine Over-Ear-Lösung sucht, bekommt jetzt auch gute In-Ear-Kopfhörer von JBL zum Schnäppchenpreis . Ihre Stärken spielen die JBL-Kopfhörer dabei immer ganz individuell aus - zum Beispiel auch im Sport-Bereich. Egal ob beim Training, Musik hören oder Telefonieren, störende Kabel gehören der Vergangenheit an. Dank des integrierten Sprachassistenten las­sen sich Musik und Telefonate ganz einfach per Sprachbefehl verwalten. Wir haben die JBL In-Ears bereits getestet:Als kleines Extra gibt es für alle Kunden, die noch kein Apple-Music-Abo besitzen, jetzt 6 Monate kostenloses Probehören ab einem Mindesteinkaufswert von 49 Euro.Wer noch etwas Beratung benötigt, zum Beispiel weil er nicht sicher ist, welcher Kopfhörer der Passende ist, kann sich bei Media Markt per Video-Chat beraten lassen . Zudem hat der Händler seine Online-FAQ erweitert , um alle aufkommenden Fragen betreffend des Lockdowns und damit verbundener Fragen zu Kauf und Rückgaben zu beantworten.