MagentaCloud-Umzug bereitet Telekom Probleme - offline nach Update

Die Telekom hatte vor einiger Zeit angekündigt, der MagentaCloud für Privatkunden ein Update verpassen zu wollen. Dabei sollten neue Funktionen Einzug halten und die Umstellung auf ein neues Design vollzogen werden. Doch es gibt Probleme.

Irgendetwas hakt, doch die Telekom schweigt

MagentaCloud - Cloud-Speicher der Telekom in Windows nutzen

Darauf, dass die Umstellung nicht ganz so läuft wie geplant, hat uns Caschy gebracht. In seinem Blog schreibt er : "Geplant war ein längerer Umzug der Telekom, vom 6.12. an wollte man für 2 bis 3 Tage nicht erreichbar sein. Offensichtlich hat man etwas sparsam mit der Auszeit kalkuliert, denn noch heute kämpft das Team mit der Erreichbarkeit der neuen Telekom MagentaCloud. Das drückt sich unterschiedlich aus, teilweise gibt's die bisherige Meldung, dass man in 2 bis 3 Tagen wieder da sei, auf der anderen Seite gibt's Serverfehler zu sehen - aber auch die normale Startseite."Tatsächlich findet man aktuell in den diversen Foren und in Netzwerken viele Beschwerden über den "verpatzten" Umzug. Kunden kritisierten dabei zunächst vor allem das umständliche Prozedere, denn es gab vorab eine lange Liste, was nach dem Umzug nicht funktionieren wird, oder wo die Kunden nach dem Umzug selbst noch einmal Hand anlegen sollten. Doch anders als zunächst angekündigt, startete das neue MagentaCloud-Angebot gestern dann doch noch nicht.Ein Mitarbeiter meldete sich zwar im Telekom-Forum mit dem Hinweis , dass es Verzögerungen gibt. Was genau passiert ist oder warum es zur Verzögerung kam, wurde aber bisher nicht erläutert. Einige MagentaCloud-Nutzer haben mittlerweile aber Zugang zum neuen Dienst - andere melden weiterhin Serverprobleme oder bekommen andere Fehlermeldungen. Das eigentliche Problem, das zur Verzögerung führte, soll nun behoben sein. Der Dienst ist aktuell aber überlastet und somit gibt es für die Kunden weiterhin Probleme.