Anno History Collection: Der Launch-Trailer zur Städtebau-Sammlung

Ubisoft hat vier Klassiker der Simulationsreihe Anno neu für den PC aufgelegt: Die Anno History Collection wurde dabei für moderne Systeme optimiert und bringt die Spiele mit sämtlichen Zusatzinhalten.Die Anno History Collection umfasst die Spiele Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 sowie Anno 1404 , welche sich nun auch in 4K-Auflösung spielen lassen (entsprechende Hardware vorausgesetzt). Der Launch-Trailer zeigt noch einmal, wie die Spiele jeweils in höherer Auf­lö­sung aussehen.Die Neuauflage bringt außerdem erweiterte Mehrspieleroptionen und enthält neben den Basisspielen auch alle in der Vergangenheit erschienenen Erweiterungspakete sowie Zu­satz­in­hal­te. Wer möchte, kann die Spiele nicht nur als Sammlung, sondern auch einzeln erwerben.