Berüchtigter "Hot Coffee"-Code taucht in der GTA-Trilogie wieder auf

Mit den "Hot Coffee" Mini-Games hatte sich Publisher Take Two beim Kurztitel GTA: San Andreas echten Ärger eingehandelt, der Millionen kosten sollte. Jetzt zeigt sich: Die neu veröffentlichte Grand Theft Auto Definitive Edition bringt den berühmt-berüchtigten Code wieder mit.

Ein echtes Stück GTA-Geschichte rund um Sex und Millionen

Definitiv in der Definitive-Edition

Gewaltdarstellung ist in Videospielen breit akzeptiert und weit verbreitet. Geht es um die Darstellung von sexuellen Handlungen, wird an die digitalen Welten aber oft ein ganz anderer moralischer Anspruch gestellt. Rockstar hatte bei der Entwicklung von GTA: San Andreas den Entschluss gefasst, einige explizite Sex-Minigames in das Spiel zu integrieren, zur Veröffentlichung im Jahr 2004 die entsprechenden Game-Files aber deaktiviert. Dataminer sollten nicht lange brauchen, um diesen freizügigen Schatz zu entdecken und unter dem Namen "Hot Coffee" ein Mod zur Reaktivierung auf dem PC und später auch auf Konsolen bereitzustellen.Die Folge für den Publisher Take Two sollte schwerwiegend sein: Im Juli 2005 änderte die amerikanische ESRB, zuständig für die Bewertung von Computerspielen, nach Bekanntwerden der verstecken expliziten Inhalte ihr Rating auf "Adults Only 18+", das Spiel wurde daraufhin von allen großen Händlern aus dem Verkauf genommen. Mit dem Release einer angepassten Version ohne die entsprechenden Game-Files konnte der zwar schnell wieder aufgenommen werden, da waren aber schon mehrere Klagen gegen den Publisher eingereicht worden. Erst 2009 konnte Take Two mit einer Zahlung von über 20 Millionen US-Dollar die letzten juristischen Nachwehen der "Hot Coffee"-Affäre hinter sich lassen.Jetzt holt Take Two diese Geschichte aber wieder ein, zumindest ein bisschen: Dataminer haben entdeckt, dass Teile des berühmt-berüchtigten Codes mit der GTA: Definitive Edition mehr als ein Jahrzehnt nach dieser letzten Strafzahlung erneut bei den Spielern landen. Wie der Entdecker Vadim M. betont, haben die Entwickler in diesem Fall aber wohl dafür Sorge getragen, dass eine Reaktivierung durch Modder nicht möglich sein dürfte - die Erinnerung an diese heiße Phase der GTA-Geschichte kann man aber auf jeden Fall wieder anfachen.