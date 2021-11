Überraschung zum Jubiläum: Halo Infinite Multiplayer ab jetzt verfügbar

Xbox und Halo feiern dieser Tage ihr 20. Jubiläum, jetzt hat Microsoft ein passendes Überraschungs-Geschenk für Fans angekündigt: Ab sofort steht der Multiplayer von Halo Infinite für jedermann zum kostenlosen Download bereit und damit deutlich früher als gedacht.

Ab sofort kann der Multiplayer von Halo Infinite gespielt werden

Beta und trotzdem Battle Pass

Offiziell fällt für Halo Infinite und seine Kampagne am 08. Dezember der Startschuss, der heutige Livestream zum 20. Geburtstag der Xbox brachte hier aber eine große Überraschung mit, über die das Netz im Vorfeld aber schon spekuliert worden war. Wie Entwickler 343 Industries zum Ende des Events verkünden darf, startet der Multiplayer-Teil von Halo Infinite ab heute in den offenen Beta-Test - und damit rund 3 Wochen früher als bisher kommuniziert.Wie Microsoft in der Ankündigung auf Xbox Wire ausführt, steht das Spiel als eigenständiger Titel ab sofort für Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC bereit. Bei unserem Test auf einem PC mit Windows 11 war der Download rund 26,7 GB groß, aber erst nach Fehlermeldungen angesprungen. Darüber hinaus will Microsoft "später am heutigen Tag" auch die Verfügbarkeit per Xbox Cloud Gaming nachreichen. Die Beta bietet dabei den vollen Funktionsumfang und liefert alle Karten und Hauptmodi.Wie die Entwickler auf Halowaypoint erläutern, verweist der Zusatz Beta natürlich darauf, dass hier noch "einige Beulen und Bugs" auf Spieler warten. Trotzdem ist man mit dem Zustand des Spiels offenbar so zufrieden, dass ab heute auch der erste Battle Pass vollumfänglich aktiviert wird."Das bedeutet, dass alle Battle Pass- und Anpassungsgegenstände, die ihr während der Beta verdient oder gekauft habt, auch nach dem 8. Dezember erhalten bleiben", so 343 Industries. Die erste Saison des Multiplayer von Halo Infinite wurde außerdem bis zu Mai 2022 verlängert.