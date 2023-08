Netflix: Spiele für Smart-TVs stehen offenbar kurz vor dem Start

Der Streaming-Dienst Netflix hat vor einer Weile begonnen, in den Spielebereich zu investieren, bislang waren diese Games aber nur mobil verfügbar. Auf seiner eigentlichen Homebase, dem Fernseher, waren die Titel aber bisher nicht spielbar - doch das dürfte sich bald ändern.

Netflix

Mittlerweile mehr als 60 Games bei Netflix

Die Gaming-Pläne von Netflix wurden anfangs von fast allen belächelt, doch der Streaming-Dient hat dort mittlerweile eine mehr als ordentliche Sammlung an Spielen zu bieten. Aktuell stellt Netflix mehr als 60 Spiele zur Verfügung, darunter einige durchaus hochkarätige Titel wie Into the Breach, Oxenfree und Terra Nil.Das Hauptproblem daran: Allzu viele Nutzer greifen nicht darauf zu. Gründe dafür gibt es wohl mehrere. So wissen viele gar nicht, dass das in ihrem Netflix-Abo inkludiert ist, da die Games nicht direkt über die App gespielt werden können, sondern der Umweg über einen Play Store-Download erforderlich ist. So mancher traditionelle Gamer dürfte die Games auch deshalb meiden, weil es sich eben um mobile Spiele handelt.Deshalb verwundert es nicht, dass Netflix plant, die Spiele auch auf den Fernseher zu bringen. Bereits im März sind erste Hinweise aufgetaucht, dass das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos eine App vorbereitet, die einen virtuellen Smartphone-Controller bietet.Die Netflix Game Controller genannte App ist nun tatsächlich von 9to5Mac entdeckt worden und kann mittlerweile regulär im App Store heruntergeladen werden (im Play Store konnten wir ihn bisher nicht finden). In der App-Beschreibung kann man auch bereits lesen, was Netflix damit bezweckt: "Demnächst bei Netflix. Spiele Games auf deinem Fernseher mit dem Netflix Game Controller. Diese Game-Controller-App wird mit deinem Fernseher gekoppelt und ermöglicht es dir, mit deinem Telefon oder Mobilgerät Spiele auf Netflix zu spielen."Derzeit ist die App aber noch weitestgehend nutzlos, denn spielen kann man damit bislang noch nichts. Kein Wunder, denn die Spiele wurden noch nicht für Smart-TVs freigegeben bzw. umgesetzt. Allzu lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern.