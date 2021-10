Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im November 2021

Mit mehr als 85 Neustarts ist das Film- und Serien-Programm bei Netflix im November 2021 gut gefüllt. Zu den Highlights zählen Red Notice, Star Trek Discovery, Bruised, The Harder They Fall, Cowboy Bebop, Narcos und Tiger King 2. Bei uns findet ihr alle Starttermine im Überblick.

Netflix: Neue Serien im November 2021

Narcos: Mexico: Staffel 3 ab 5. November

The Club ab 5. November

Der unwahrscheinliche Mörder ab 5. November

Big Mouth: Staffel 5 ab 5. November

Glória ab 5. November

Arcane ab 6. November

Swap Shop ab 9. November

Gentefied: Staffel 2 ab 10. November

Liebe lügt nicht ab 11. November

Riverdale: Staffel 6 ab 17. November

Christmas Flow ab 17. November

An der perforierten Linie abreißen ab 17. November

La reina del flow: Staffel 2 ab 17. November

Star Trek Discovery: Staffel 4 ab 19. November

Reflection of You ab 19. November

Cowboy Bebop ab 19. November

Hellbound ab 19. November

Blown Away: Christmas ab 19. November

New World ab 20. November

Masters of the Universe: Revelation: Teil 2 ab 23. November

Selling Sunset: Staffel 4 ab 24. November

True Story ab 24. November

F is for Family: Staffel 5 ab 25. November

Light the Night ab 26. November

School of Chocolate ab 26. November

Elfen ab 28. November

Decoupled - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im November 2021

Die Familie Claus ab 1. November

The Harder They Fall ab 3. November

Meenakshi Sundareshwar ab 5. November

Love Hard ab 5. November

Wir konnten nicht erwachsen werden ab 5. November

Yara ab 5. November

Zero to Hero ab 5. November

Father Christmas Is Back ab 6. November

Seitenwechsel ab 10. November

7 Gefangene ab 11. November

Red Notice ab 12. November

Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern ab 18. November

tick, tick...BOOM! ab 19. November

Love Me Instead ab 19. November

Der Knall ab 19. November

Outlaws ab 22. November

Bruised ab 24. November

Green Snake ab 26. November

A Castle For Christmas ab 26. November

The Summit of the Gods ab 30. November

More the Merrier ab 30. November

Happiness Ever After - Bald verfügbar

Netflix: Neue Dokumentationen im November 2021

Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA ab 2. November

Catching Killers ab 4. November

Ein Polizei-Film ab 5. November

Das Tier ab 10. November

Tiger King 2 ab 17. November

Nach Hause ab 18. November

Explained: Unser Kopf: Staffel 2 ab 19. November

Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen ab 23. November

Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier ab 26. November

14 Gipfel: Nichts ist unmöglich ab 29. November

Netflix: Neue Specials im November 2021

Your Life Is a Joke ab 9. November

Carlos Ballarta: False Prophet ab 18. November

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im November 2021

Ridley Jones: Staffel 2 ab 2. November

Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen ab 16. November

StoryBots: Laugh, Learn, Sing ab 16. November

Hunde im All ab 18. November

Die Flummel ab 19. November

Waffels und Mochis Festtagsschmaus ab 23. November

Rote Robin ab 24. November

Charlies Formen und Farben: Klassische Märchen mal anders ab 30. November

Charlies Formen und Farben: Schneegeschichten ab 30. November

Charlies Formen und Farben: Das verschwundene Valentinsmusical ab 30. November

Netflix: Neue Animes im November 2021

Super Crooks ab 25. November

Netflix: Neue Lizenztitel im November 2021

A Coffee in Berlin ab 1. November

Wallander: Series 4 ab 1. November

The Witches ab 7. November

Perfect Stranger ab 8. November

Jumanji: The Next Level ab 9. November

The Purge: Election Year ab 16. November

Ouija: Origin of Evil ab 16. November

Jason Bourne ab 16. November

The Boss ab 16. November

Manchester by the Sea ab 16. November

My Big Fat Greek Wedding 2 ab 16. November

Bad Neighbours 2 ab 16. November

Trolls ab 16. November

Keeping Up with the Kardashians: Season 7-8 ab 17. November

I Am Mother ab 22. November

Während Netflix-Abonnenten in den letzten Monaten neidisch auf das Lineup der Konkurrenten Disney+ und Amazon Prime Video schauen mussten, dürften viele im November wieder auf ihre Kosten kommen. Unter anderem sieht man die starbesetzte Actionkomödie Red Notice mit Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds nebst dem Sport-Drama Bruised mit Halle Berry und dem Western The Harder They Fall mit Idris Elba. Außerdem liefert der Video-Streaming-Dienst neue Folgen von Star Trek Discovery , Narcos: Mexiko und den zweiten Teil der erfolgreichen Tiger King-Dokumentation.Mit Cowboy Bebop zeigt sich ein weiteres Highlight im November. Die Realverfilmung der japanischen Anime-Serie kommt unter anderem mit John Cho, bekannt aus der Star Trek- und Harold & Kumar-Filmreihe, am 19. November in Deutschland auf die Mattscheibe. Spannende Filme und Serien sichert sich Netflix auch in seinen zeitweilig exklusiven Lizenztiteln. Mit dabei sind zum Beispiel Jumanji: The Next Level, Manchester by the Sea, Bad Neighbours 2, Jason Bourne und Trolls. Nachfolgend findet ihr eine komplette Auflistung aller Starttermine inklusive Dokus, Comedy Specials und den Inhalten für Kinder.