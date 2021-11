1&1 DSL: Neukunden können jetzt gratis 55 Zoll Samsung-TV abstauben

Beim DSL-Anbieter 1&1 gibt es jetzt eine neue Spar-Aktion für Neukunden, bei der man einen 55 Zoll großen Samsung Smart-TV kostenlos dazu bekommen kann. Alternativ gibt es bis zu sechs Freimonate in vielen Tarifen.

Das kosten die Tarife regulär: DSL 16 mit 16 MBit/s Download für 29,99 Euro im Monat

DSL 50 mit 50 MBit/s Download für 39,99 Euro im Monat

DSL 100 mit 100 MBit/s Download für 44,99 Euro im Monat

DSL 250 mit 250 MBit/s Download für 49,99 Euro im Monat

Glasfaser 1000 mit 1000 MBit/s Download für 69,99 Euro im Monat

Direkt zur Übersicht - alle DSL-Tarife bei 1&1

Zusatzangebote

Verfügbarkeitscheck

Neue Aktion für DSL 50, 100 und 250

Der Wechsel zu 1&1 lohnt sich jetzt ganz besonders. Der Anbieter hat eine neue Aktion für Neukunden gestartet. Wer sich jetzt für einen 24 Monate DSL-Vertrag entscheidet, kann zwischen einem neuen Samsung Fernseher im Wert von 729 Euro (UVP) oder bis zu 300 Euro Preisvorteil bei den monatlichen Abrechnungen wählen. Alternativ gibt es auch für 99 Euro Zuzahlung einen 65 Zoll großen Samsung-Fernseher. Schnell sein lohnt sich dabei, denn die kostenlose Zugabe des Fernsehgeräts kann schnell vergriffen sein.Das funktioniert so: In den Tarifen DSL 50, DSL 100 und DSL 250 gibt es die Wahl zwischen sechs Freimonaten, sodass man das erste halbe Jahr keine monatlichen Kosten hat, oder einer Einmalprämie in Form des TV-Geräts. In den anderen Tarif-Stufen, also DSL 16 oder Glasfaser 1000, gibt es die Wahl des Fernsehers nicht. Dort gewährt euch 1&1 aber 6 Freimonate beim DSL 16 Einsteigertarif und die ersten 6 Monate für Glasfaser zum reduzierten Preis.Zum Ende der 24 Monate Mindestvertragsdauer kann man einfach kündigen und sich nach einem günstigeren oder schnelleren Angebot umschauen. Aber Achtung! Es gilt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, also muss man die Kündigung rechtzeitig vornehmen. Nach Ablauf der 24 Monate verlängert sich der Vertrag ansonsten automatisch um weitere zwölf Monate.Zu den Aktionstarifen gehört eine DSL- und Telefon-Festnetz-Flat. Für Anrufe ins Mobilfunknetz zahlt man aktuell 19,9 Cent pro Minute. Telefonate ins Auslands-Festnetz werden ab 1,9 Cent die Minute berechnet. Kunden kön­nen dank ISDN-Komfort je nach Tarif bis zu 5 Rufnummern erhalten und bekommen eine Handy-Flat mit kostenfreier SIM-Karte dazu. Die einzelnen Tarifbestandteile sind bei allen Tarifstufen unterschiedlich und können auf der Übersicht bei 1&1 eingesehen werden.In allen Verträgen hat 1&1 nun zudem die sogenannte Service Card mit dabei. Damit gewährt der Anbieter eine Reihe von "Versprechen", wie der Funktionsgarantie, dem WLAN-Versprechen und für Kunden-Anfragen eine Priority-Hotline. Optional kann man sich das 1&1 HD-TV-Angebot ab 4,99 Euro monatlich buchen. Ein Modem gibt es kostenlos, alternativ kann man sich auch zum Beispiel den 1&1 WLAN-Router für 4,99 Euro monatlich oder den 1&1 Home-Server+ ab 6,99 Euro monatlich dazu auswählen.Zum Start fallen noch einmalig Bereitstellungskosten in Höhe von 69,95 Euro bei Telefon-Neuanschluss an. Beim Anbieter-Wechsel sind es aktuell nur 29,95 Euro. Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten an eurem Wohnort bereits buchbar sind. In ersten Gebieten ist Glasfaser möglich. Für den Hardware-Versand fallen Versandkosten an, die je nach Auswahl unterschiedlich hoch sind.