1&1 Aktion mit gratis WiFi 6-Router und Wechsel-Service ist zurück

1&1 beendet dieses Jahr mit dem Wiederaufleben einer Aktion für DSL-Neukunden : Wer jetzt einsteigt, kann sich den gratis Wechsel-Service vom alten zum neuen Provider mit Vergünstigungen sichern. Außerdem kommt die Aktion für HomeServer mit Wi-Fi 6-Unterstützung zurück.

Vorteile von Wi-Fi 6

DSL 16 für 9,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 29,99 Euro

DSL 50 für 14,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 39,99 Euro

DSL 100 für 9,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 44,99 Euro

DSL 250 für 9,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 49,99 Euro

DSL 1.000 für 49,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 69,99 Euro

Direkt zur Angebots-Übersicht bei 1&1

Verfügbarkeitscheck

Jetzt mit gratis HomeServer

Wer jetzt einen DSL-Neuvertrag abschließt , erhält in allen Tarifstufen ab DSL 50 einen Wi-Fi 6-fähigen Router für zehn Monate kostenlos und muss die ersten zehn Monate auch keine Grundgebühr zahlen. So lassen sich bis zu 400 Euro im Vergleich zum Normalpreis einsparen. Wie 1&1 mitteilt, gibt es den HomeServer jetzt für kurze Zeit wieder für zehn Monate kostenlos - schnell sein lohnt sich also. 1&1 bietet seit einiger Zeit bei Abschluss eines DSL-Neuvertrags neben WLAN-Routern und Zusatzgeräten auch einen Router mit Wi-Fi 6-Support an. Dieser war bisher nur gegen Aufpreis erhältlich, nun fällt bei Vertragsabschluss für zehn Monate die Miete für den HomeServer+ weg. Anschließend kostet er 6,99 Euro im Monat. Es stehen auch andere Optionen für einen WLAN-Router für 4,99 Euro (HomeServer) und 9,99 Euro (HomeServer Speed+) monatlich zur Verfügung. Auch diese beiden Geräte gibt es auf Wunsch für die ersten zehn Monate kostenlos.Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 wird im Vergleich zu Wi-Fi 5 eine fast dreimal höhere und zudem auch deutlich stabilere Datenübertragung innerhalb der eigenen vier Wände ermöglicht. Mit Wi-Fi 6 verbessert sich laut 1&1 die Geschwindigkeit und Stabilität der Datenübertragung um rund 40 Prozent. Als Neukunde zahlt man bei 1&1 in allen Tarifen in den ersten Monaten nicht den vollen Monatspreis. Aktuell stehen folgende Angebote zur Auswahl:Alle Tarife enthalten eine Telefonflatrate und mindestens eine SIM-Karte für Mobilfunk. Zudem ist die ServiceCard inklusive, die weitere Dienste wie einen Umzugsservice, Priority Hotline usw. enthält. Die Laufzeit für diese Angebote beträgt mindestens 24 Monate. Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind. Die Übersicht zu allen Tarifen findet man bei 1&1 / DSL. Ab DSL 50 steht als Option auch das 1&1 HD-TV-Angebot zur Verfügung.