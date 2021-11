Ubuntu: Canonical bietet optimierte Images für Intel IoT-Geräte an

Der Ubuntu-Publisher Canonical bietet jetzt eine spezielle Version seines Betriebssystems für IoT-Geräte von Intel an. Damit soll die Installation vereinfacht werden. Außerdem haben die Entwickler Optimierungen in die Images eingebaut. Damit soll die Performance verbessert werden.

IoT-Version enthält viele Verbesserungen

Wie Canonical in einem Blog-Eintrag schreibt, basiert die optimierte Version auf Ubuntu Desktop 20.04 LTS. Zu den unterstützten Prozessoren zählen die Intel Atom X6000E-Reihe, die Pentium-, Celeron N- und Celeron J-Serie sowie sämtliche Intel Core-Chips der elften Generation. Damit kann der neue Ubuntu-Build auf allen IoT-Geräten, die über die genannten Intel-Prozessoren verfügen, ausgeführt werden. Da die Images auf der LTS-Version basieren, bietet Canonical bis zu zehn Jahre lang kommerziellen Support für das Betriebssystem an.Die optimierten Images sollen auf den unterstützten Systemen für eine bessere Echtzeit-Performance sorgen. Außerdem soll die IoT-Version die Wartbarkeit, die Sicherheit sowie die Stabilität verbessern. Durch die höhere CPU- und GPU-Performance sollen die Nutzer produktiver arbeiten können. Bisher mussten Entwickler und Betreiber von IoT-Geräten viele Optimierungen und Änderungen an Ubuntu vornehmen, um das Betriebssystemen auf ihren Systemen laufen lassen zu können. Diese Arbeit wird den Entwicklern durch die Bereitstellung der optimierten Images erspart.Wer an den Images interessiert ist, kann die Dateien über eine speziell zu diesem Zweck bereitgestellte Webseite herunterladen. Hier besteht die Möglichkeit, zwischen Ubuntu Desktop 20.04 und Ubuntu Core 20 zu wählen. Im Gegensatz zur Desktop-Version sind die Core-Builds vor allem für Embedded-Systeme geeignet. Die Core-Version ist minimalistisch aufgebaut und bringt deshalb auch keine eigene grafische Benutzeroberfläche mit sich.