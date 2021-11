Autofahren ab 15: Opel Rocks-e ist Mini-E-Mobility für Genügsame

SUVs sind die dominante Autokategorie, doch Opel will jetzt am ganz anderen Ende des Auto-Spektrums punkten. Der Rocks-e ist ein Elektroauto mit 2,41 Metern Länge und 45 km/h in der Spitze, das schon ab 15 Jahren mit Rollerführerschein gefahren werden darf.

Citroëns Ami bringt Opel jetzt unter dem Namen Rocks-e auf den deutschen Markt

2,41 Metern Länge, 1,39 Metern Breite

6 kW Dauerleistung, 5,5-kWh-Batterie

Spitze 45 km/h, Reichweite 75 Kilometer

Ab 15 Jahren mit Rollerführerschein AM

Ab 7990 Euro

Drei Varianten, ab 16.12.

Die Revolution im Straßenverkehr soll zu großen Teilen mit E-Autos gelingen. Doch für eine echte Verkehrswende müssten alte klassischen Bauarten - die aktuell auch unter Stromern meist sehr groß ausfallen - immer öfter effizienteren und kompakteren Fortbewegungsmitteln Platz machen. So zumindest die Idee von Opel und dem Rocks-e - der Rüsselsheimer Version des Citroën Ami. Das Mikro-Elektroauto kann seit Kurzem online vorbestellt werden.Ein Blick auf diese Daten zeigt, dass sich dieses Fahrzeug ganz klar als Fortbewegungsmittel für genügsame Stadtbewohner positioniert. Bei einer Länge, die ungefähr der Hälfte eines Mittelklasse-Autos entspricht, hat man natürlich große Vorteile bei der Parkplatzsuche. Der Wendekreis fällt mit 7,2 Metern entsprechend klein aus.Der leistungsschwache Motor beschleunigt das rund 470 Kilogramm leichte Gefährt dann wohl recht gemächlich auf die Spitzengeschwindigkeit von 45 km/h. Damit schafft der Opel Rocks-e alle Voraussetzungen, um ab 15 Jahren mit dem Rollerführerschein AM gefahren werden zu dürfen. Die 5,5-kWh-Batterie soll für 75 Kilometer Reichweite genügen und in nur 3,5 Stunden von 0 auf 100 Prozent geladen werden können.Opel bietet den Rocks-e aktuell in drei Varianten an: Neben dem Basismodell für 7990 Euro bieten Rocks-e TeKno und Rocks-e Klub leichte Anpassungen bei Lackierung und Bereifung, die einem dann 8790 Euro wert sein müssen. Der Rocks-e TeKno wird ab 16.12. ausgeliefert, die beiden anderen Varianten erst ab 31.03.2022.