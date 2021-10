Honor 50 Lite: Günstigere Kopie eines Huawei-Smartphones - Embargo?

Honor ist eigentlich seit 2020 "unabhängig" von seinem früheren Mutterkonzern Huawei. So ganz scheint dies aber nicht zuzutreffen, denn das Honor 50 Lite, eines der beiden ersten Smartphones, mit denen Honor die Rückkehr nach Europa wagt, ist nichts anderes als ein Klon eines Huawei-Smartphones.

Honor 50 Lite bringt Google-Apps und -Services mit

Solide Ausstattung für ein Lite-Smartphone

Honor

Neben dem Honor 50 soll mit dem Honor 50 Lite Ende Oktober auch ein günstigeres Mittelklasse-Smartphone in Europa und damit auch in Deutschland an den Start gehen. Das Lite-Modell wird wohl rund 300 Euro kosten und bietet eine solide Ausstattung im Stil eines ordentlichen Smartphones der unteren Mittelklasse, auch wenn man hier auf 5G-Unterstützung verzichten muss.Sowohl die Ausstattung als auch das Design machen beim Honor 50 Lite aber deutlich, dass die zumindest offiziell mittlerweile unabhängig agierende Huawei-Tochter hier ein Gerät des Mutterkonzerns recyclet. Abgesehen von minimalen Änderungen in Form von ein paar Streifen auf der Rückseite ist das Honor 50 Lite nämlich sowohl optisch als auch technisch nichts anderes als ein Huawei Nova 8i Während das Nova 8i von Huawei in diesen Tagen ohne großes Trara aufgrund des US-Embargos ohne Unterstützung für Googles Apps und Dienste in Deutschland auf den Markt gebracht wurde, bereitet Honor den Launch des Honor 50 Lite mit entsprechendem Support für die Google Mobile Services (GMS) und die dazugehörigen Apps und Dienste vor - bei offenbar vollkommen identischer Hardware.Das Honor 50 Lite hat laut uns vorliegenden Händlerangaben ein 6,67 Zoll großes LCD-Display, das mit 2376x1080 Pixeln eine angenehm hohe Auflösung und HDR-Support bietet. Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 662, der mit seinen acht bis zu 2,0 Gigahertz schnellen Kernen eine ausreichende Performance und ein integriertes LTE-Modem mitbringt.Honor will das neue Lite-Modell der Honor 50-Serie mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB internem Flash-Speicher ausstatten und bietet einen Speicherkarten-Slot sowie zwei Nano-SIM-Slots. Auf der Rückseite sitzen vier Kameras, wobei die Hauptkamera einen 64-Megapixel-Sensor nutzt. Hinzu kommen eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln sowie zwei weitestgehend sinnfreie Makro- und Tiefen-Kameras mit jeweils zwei Megapixeln. Auf der Front sitzt eine 16-Megapixel-Kamera.Honor rüstet das neue 50 Lite mit einem 4300mAh großen Akku inklusive SuperCharge aus. Es gibt außerdem Unterstützung für ac-WLAN, Bluetooth 5.0 und NFC. Einen Kopfhöreranschluss sucht man hier vergebens. Als Betriebssystem läuft auf dem Honor 50 Lite das aktuelle Android 11 in Verbindung mit der hauseigenen Magic UI 5.0 - wie erwähnt mit Google-Freigabe und somit inklusive Google Apps und Play Store Abgesehen von der verwendeten Software und den erwähnten minimalen Design-Modifikationen ist das Honor 50 Lite also vollkommen identisch zum Huawei Nova 8i. Allerdings dürfte das Honor-Smartphone mit einem Preis von rund 300 Euro schon von vornherein rund 50 Euro günstiger in den Handel kommen als das Nova 8i, welches für 349 Euro angeboten wird.Angesichts einer solch eindeutigen Ähnlichkeit der beiden Geräte von Huawei und Honor stellt sich nun natürlich die Frage, ob die beiden Hersteller wirklich so unabhängig agieren, wie immer behauptet wird. Huawei hatte sich 2020 von Honor getrennt und die Marke an externe Investoren verkauft. Honor übernahm dabei nicht nur einen Großteil des Smartphone-Teams von Huawei, sondern auch die Beziehungen zu diversen Zulieferern und Vertragsfertigern.Für Honor macht dieser Schritt - zumindest bisher - ein uneingeschränktes Handeln ohne negative Auswirkungen des durch die US-Regierung gegen Huawei verhängten Embargos möglich. Anders als Huawei kann Honor also Chips, Software und Technologien verwenden, die von US-Firmen entwickelt oder produziert werden.