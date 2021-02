Beats Flex: Kabellose In-Ear-Kopfhörer zum Sparpreis bei Saturn

Aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer langen Akku­laufzeit gehören die kabellosen Beats Flex zu den beliebtesten In-Ear-Kopfhörern der Apple-Tochter. Im Online-Shop von Saturn erhält man die Bluetooth-Headphones jetzt noch günstiger. (Anzeige)

Beats Flex: Kraftvoller Sound, immer an deiner Seite

In-Ear-Kopfhörer zum Sparpreis von 39,99 Euro

Beats by Dre

Wer auf der Suche nach preiswerten, aber gut klingenden In-Ear-Kopfhörern ist, der sollte die Beats Flex auf jedem Fall in seine engere Auswahl nehmen. Anstelle der üblichen Apple-UVP von knapp 50 Euro werden die kabellosen In-Ears jetzt zum Sparpreis von nur 39,99 Euro bei Saturn angeboten. Ein Rabatt von stolzen 19 Prozent. Doch es ist nicht nur der niedrige Preis, der euch überzeugen sollte, sondern der Sound und die rundum gelungene Ausstattung der Wireless-Kopfhörer.Das wichtigste zuerst: Die Beats Flex liefern eine Akkulaufzeit von soliden 12 Stunden und können innerhalb von 10 Minuten mit genug Strom für weitere 1,5 Stunden versorgt werden. Somit ermöglichen sie euch einen ganzen Arbeitstag voller Musik mit genug Reserven für den Heimweg und das feierabendliche Workout oder Podcasts. Den kraftvollen Klang be­schreibt der Hersteller mit einer fortschrittlichen Akustikarchitektur, die einen präzisen Bass sowie eine klare Trennung zwischen Mitten und Höhen bietet. Gerade der günstige Preis bei Saturn sorgt zudem dafür, dass man sich für das Probehören finanziell nicht weit aus dem Fenster lehnen muss.Die Beats Flex verfügen über den bekannten Apple W1-Chip und lassen sich somit einfach und schnell mit iPhones, iPads und Co. via Bluetooth koppeln. Mit Hilfe einer passenden Android-App stehen die meisten Funktionen aber auch für Geräte mit Google-Betriebssystem zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem das kabellose Teilen von Songs und Co. mit anderen Beats-Kopfhörern oder AirPods in der Nähe. Außerdem überzeugen die kabellosen In-Ears mit einer einfachen Steuerung, einem komfortablen Flex-Kabel als Verbindung zwischen den Ohrhörern und vier mitgelieferten Ohreinsätze für optimale Passgenauigkeit. Saturn und iPhone