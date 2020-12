Apple Beats zum Schnäppchenpreis: Saturn lässt die Preise purzeln

Bei Saturn purzeln bei den beliebten Apple Beats-Kopfhörern die Preise. Es warten ein paar echte Schnäppchen auf euch, allerdings nur noch für begrenzte Zeit. Stöbern lohnt sich, denn besonders bei der Farbauswahl kann man einen guten Deal machen. (Anzeige)

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Vorfreude auf das Fest und der Ruhe. Damit auch letzteres für eure Umgebung so bleibt, könnt ihr euch jetzt mit einem neuen Apple Beats-Kopfhörer selbst beschenken - oder die neue Aktion bei Saturn für den Geschenke-Einkauf für eure Familie nutzen. Denn bei Saturn gibt es ordentlich was auf die Ohren für verhältnismäßig "kleines Geld".Empfehlenswert sind zum Beispiel die Solo Pro-Over-Ear-Kopfhörer, die Saturn in verschie­de­nen Farbvarianten schon für 189 Euro anbietet - das sind über 100 Euro weniger, als Apple selbst für die Kopfhörer derzeit verlangt. Die Solo Pro wurden erst kürzlich von der Stiftung Warentest ausgezeichnet - Qualitätsurteil "Gut", wobei vor allem Ton und Abschir­mung über­zeugten. Sie bieten aktives Noice-Cancelling, einen Transparenzmodus, Siri-Support und optimalen Tragekomfort.Weitere Beats-Modelle, die jetzt ebenfalls reduziert zu bekommen sind, sind die In-Ear-Kopf­hörer Powerbeats Pro. Wenn ihr euch dabei von der Masse abheben wollt, nutzt das Angebot für die "Cloud Pink"-In-Ears. Das zarte Rosa ist ein echter Hingucker. Die Powerbeats Pro in Cloud Pink gibt es für 227 statt 244 Euro, in anderen Farben wie Marineblau Schwarz oder Lavarot bekommt ihr die Powerbeats Pro jetzt für 219 Euro.Viele Farb-Kombinationen sind sogar sofort verfügbar - ihr könnt sie online bestellen und in der nächstgelegenden Filiale abholen. Das ist ein Super-Vorteil gegenüber den Angeboten der Mitbewerber.In Sachen Kompatibilität sieht es dank Apple W1- beziehungsweise H1-Chip so aus, dass die Beats perfekt auf iPhone, iPad und Mac abgestimmt sind und entsprechend viele Apple-Siri-Features unterstützen. Aber auch wer sie mit einem Android-Smartphone koppelt, wird seinen Spaß mit den Headsets haben.Übrigens: Bei Saturn findet ihr jetzt auch die erst kürzlich vorgestellten Beats Flex in den Farben Yuzu (Gelb) und Schwarz. Die Kopfhörer zum Einstiegspreis eignen sich besonders für alle, die zum neuen Jahr mit dem guten Vorsatz starten, mehr Sport zu treiben - denn dafür sind die Flex ideal gemacht. Sie sind jetzt für nur 43 statt 49 Euro zu haben . Alternativ hat Saturn die Beats X von ehemals 98 auf 49 Euro reduziert.Tipp: Den Einkauf kann man schnell online erledigen und die Ware dann selbst vor Ort in der Saturn-Filiale abholen. So vermeidet ihr auch "verdächtige" Pakete vor Weihnachten und die Freude über neue Powerbeats oder Solo Pros wird doppelt so groß.