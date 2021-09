Ikea Sjömärke: Neuer Wireless-Charger lädt Geräte durch den Tisch

Der Einrichtungsgigant Ikea hat ein neues Ladepad für die drahtlose Energieversorgung von Smartphones und Tablets mit Unterstützung für Wireless Charging vorgestellt, das unter der Tischoberflächen montiert werden kann. Es lädt die Geräte dann durch die Tischplatte hindurch.

Die Ladeleistung beträgt fünf Watt

Mit dem Ladepad "Sjömärke" bietet Ikea ab sofort ein Wireless-Charging-Pad für die Montage unter Tischplatten an. Das Gerät wird mittels Klebestreifen auf der Unterseite einer Platte aus Holz, Glas oder Stein befestigt. Die Oberfläche muss dabei mindestens acht Millimeter dick, darf aber auch maximal nur höchstens 22 Millimeter stark sein, damit das Pad einwandfrei seinen Dienst tun kann.Ikeas "Sjömärke" Ladepad unterstützt das drahtlose Laden aller Geräte mit Qi-Support, kann also diverse Android-Smartphones oder das Apple iPhone mit Energie versorgen. Allerdings funktioniert das Ganze auch nur mit maximal fünf Watt, so dass die von manchen Herstellern ermöglichten schnelleren Wireless-Charging-Modi nicht nutzbar sind.Ikea gibt an, dass das "Sjömärke" Charging-Pad selbst mit einem 24V-Netzteil mit maximal 19 Watt arbeitet. Damit der Nutzer die Stelle, unter der das Gerät unter der jeweiligen Oberfläche befestigt ist, auch problemlos wiederfinden kann, liefert das Möbelhaus noch einen kleinen Aufkleber in Form eines Kreuzes mit. Diese Markierung soll dann jeweils über dem Charger platziert werden.Das Ikea Sjömärke Wireless Charging-Pad kann natürlich nicht nur unter Tischen, sondern auch unter Regalbrettern oder Nachttischchen angebracht werden, so dass man sein Smartphone auch neben dem Bett laden kann. Das Gerät wird auf der deutschen Ikea-Website bereits für 29,99 Euro gelistet und kann dort auch schon geordert werden.