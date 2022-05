Ikea Dirigera: Neuer Hub bringt Ordnung ins Smart-Home

Ikea hat seinen ersten Smart-Home-Hub vorgestellt und bringt damit endlich Ordnung in sein Ökosystem. Dirigera war schon monatelang in Gerüchten und ist mit dem Matter-Standard kompatibel. Zusätzlich soll es in den nächsten Wochen auch die Ikea Smart-Home-App geben.

Dirigera: Ein neuer Hub, bereit für die nächste Generation vernetzter Produkte

Die Ikea-Smart-Home-App

Vielversprechende Neuerungen für die Ikea Home Smart App

Ikea

Während Ikeas Tradfri-Gateway allgemein als zu kompliziert galt, hat Ikea einen neuen Dirigera-Hub auf den Markt gebracht. Darüber hinaus hat der Hersteller ein Update seiner Smart-App vorbereitet. Der neue Dirigera integriert dabei schon den neuen Matter-Standard für Smart-Homes.Der neue Dirigera-Hub ist 2,7 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 11,2 Zentimetern. Damit ist er nur halb so hoch und etwas breiter als der alte Trådfri-Gateway, der 4,5 cm hoch war und einen Durchmesser von 11 cm hatte. Er verfügt über einen Ethernet-Anschluss und einen USB-C-Anschluss für die Stromversorgung.Der Dirigera-Hub wird von Ikea als "Matter-ready" bezeichnet, da er noch keine offizielle Zertifizierung hat. Bisher ist nicht bekannt, ob der neue Hub zu den ersten Geräten gehören wird, die den neuen Standard für Smart-Homes anbieten, oder ob wir bis zum nächsten Jahr warten müssen. Sicher ist jedoch, dass der Dirigera-Hub und die neue Ikea Home Smart App mit allen bestehenden Smart-Home-Produkten von Ikea kompatibel sein werden.Unter der Haube befinden sich Funkgeräte für Wi-Fi, Zigbee und Thread. Kurz nach seiner Markteinführung wird der Dirigera-Hub ein Update erhalten, damit er sich über 2,4 GHz / 5 GHz Wifi mit einem Wifi-Netzwerk verbinden kann.Laut Rebecca Töreman soll der Matter-Standard es dem Unternehmen ermöglichen, eine "nahtlosere Erfahrung" für die Kunden zu schaffen und die Interoperabilität in vernetzten Häusern und zwischen vernetzten Produkten zu stärken.Ikea hat keine Liste seiner Produkte offengelegt, die nativ mit dem Matter-Standard kompatibel sein werden. Besitzer des Trådfri-Gateways werden die neue Anwendung nicht nutzen können, wenn sie fertig ist, und der Gateway wird nicht aktualisiert, um Matter zu unterstützen. Das aktuelle Gateway und die Home Smart App werden jedoch weiterhin unterstützt und erhalten Sicherheitsaktualisierungen und Patches für "mindestens drei Jahre", so Rebecca Töreman.Außerdem müssen Trådfri-Besitzer den Dirigera-Hub bei der Einführung kaufen, aber alle Ikea Home Smart Geräte sollen kompatibel bleiben. Der endgültige Preis für den Dirigera-Hub ist noch nicht bekannt. Aber er dürfte teurer sein als das Trådfri-Gateway, das derzeit 29 Euro kostet. "Der neue Hub wird teurer sein, weil er mehr Kapazitäten und mehr Funktionen haben wird", erklärt Töreman.Ikea möchte die Interaktion mit seinem neuen Dirigera Hub intuitiver gestalten. Die Idee dahinter ist, dass Ikeas Connected-Produkte in seinem Ökosystem einfacher zusammengefasst werden und in der neuen Ikea Home smart App einzeln, paarweise oder in Gruppen gesteuert werden können.So könnt Ihr verschiedene Szenen mit vordefinierten Funktionen Eurer vernetzten Objekte erstellen und Euer Smart-Home noch persönlicher gestalten.Was haltet Ihr vom neuen Dirigera-Hub und nutzt Ihr überhaupt Smart-Home-Produkte von IKEA? Teilt es uns mit!