Twitter-Gründer Dorsey will Krypto-Mining jedem zugänglich machen

Jack Dorsey, Mitbegründer von Twitter und dem Finanztechnologieunternehmen Square, plant ein Open Source-Mining-System für Privatpersonen und Unternehmen aufzubauen. Geplant ist zudem eine eigene Bitcoin-Börse

Große Pläne mit Hardware-Wallet, Börse und mehr

Offener Ansatz

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . Demnach will Square-CEO Jack Dorsey ein Bitcoin-Mining-System auf der Grundlage von kundenspezifischer Hardware und Open Source für Privatpersonen und Unternehmen aufbauen. Die Plattform soll dabei öffentlich zugänglich und mit jeder Bitcoin-Wallet kompatibel sein.Das neue Projekt würde zu Squares bestehenden Bitcoin-Projekten hinzukommen, zu denen auch ein Unternehmen gehört, das eine offene Entwicklerplattform sowie ein Hardware-Wallet für die Kryptowährung entwickelt. Davon hatte Dorsey bereits seit Juni immer wieder berichtet."Wenn wir dies tun, würden wir unserem Hardware-Wallet-Modell folgen: in Zusammenarbeit mit der Community offen bauen", erklärte Dorsey in einem Tweet.Bei Square wird das Projekt zunächst von Hardware-Entwicklungschef Jesse Dorogusker, geführt. Zunächst wird derzeit an den Voraussetzungen gearbeitet, damit Square das Projekt zum Bau eines Bitcoin-Mining-Systems übernehmen kann. Der Clou dabei soll allerdings die Hardware werden, mit der gemint werden kann. Laut Dorsey ist dabei ein Hauptaugenmerk, dass das Chip-Design derzeit viel zu sehr auf einige wenige Unternehmen konzentriert ist, was zu Lieferengpässen führt. Gäbe es eine breitere Masse mit mehr Auswahl, könnte sich der Markt vielleicht schneller entspannen, als Experten das aktuell noch glauben.Für Square käme der Einstieg in eine eigene Börse genau zur richtigen Zeit. Nach dem Auf und Ab der letzten Monate überstieg Bitcoin vor dem Wochenende zum ersten Mal seit sechs Monaten die Marke von 60.000 Dollar.