AVM startet neue Updates: Verbesserungen für Nutzer der FritzApps

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Fon für Android und für die FritzApp TV für iOS Updates veröffentlicht. Neue Funktion gibt es dieses Mal für die Apps nicht, dafür aber Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Was kann die FritzApp TV?

Mindestvoraussetzungen für die Apps

Änderungen - Release Notes FritzApp TV - Behoben: Unterschiedliche regionale Fernsehkanäle wurden zusammengefasst

FritzApp Fon - Verbesserung: Anzeige der Dauer von Anrufen in der Anrufliste

AVM hat jetzt für Nutzer der verschiedenen Smartphone-Apps des Unternehmens ein paar Aktualisierungen parat. So können iOS-Nutzer, die die FritzApp TV verwenden, ab sofort die neue Version 2.0.1 bekommen. Die neue Version ist ab sofort als automatisches Update oder über den App Store zu beziehen und behebt einen Fehler in der Sortierung der regionalen TV-Kanäle. Die FritzApp Fon für Android-Nutzer hat ebenfalls ein Update bekommen. Die neue App-Version trägt die Nummer 2.4.0 und dient vor allem der Stabilitätsverbesserung sowie der Fehlerbehebung. Das Update steht ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den Google Play Store-Store bereit. Die Release Notes für beide Apps bestehen nur aus wenigen Punkten, wir haben sie am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Die FritzApp TV dient als Ergänzung für eine FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einem entsprechenden FritzWLAN Repeater mit der DVB-C-Funktion. Dann lassen sich über die App unverschlüsselte Kabel-TV Sender auf dem iPhone oder iPad mit mindestens iOS 12 ansehen.Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 7.0. Weitere Einzelheiten findet man dazu auf der Übersichtsseite für Apps bei AVM. AVM bittet wie immer die Nutzer der Apps, Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.