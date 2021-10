Facebook & Instagram: Plattformübergreifende Gruppenchats möglich

Schon seit einiger Zeit haben Facebook - & Instagram-Nutzer die Option, Nachrichten plattformübergreifend auszutauschen. Nun soll das Feature um Gruppenchats erweitert werden. Außerdem wurde der Messenger mit neuen Funktionen und Individualisierungs-Möglichkeiten ausgestattet.

Teilnehmer können Umfragen erstellen

Facebook

Das hat der Social-Media-Konzern in einem Blog-Eintrag angekündigt. Sowohl Nutzer des Messengers als auch Instagram-Nutzer haben bald die Möglichkeit, plattformübergreifende Gruppensitzungen durchzuführen. Alle Chat-Räume stehen in beiden Apps zur Verfügung. Damit können die Teilnehmer zu einem Teil aus Messenger-Nutzern und zum anderen Teil aus Instagram-Nutzern bestehen. Bisher konnte man sich nur einzeln mit Nutzern der an­de­ren Plattform austauschen. Mit den Gruppenchats wird die Kommunikation vereinfacht.Darüber hinaus hat Facebook seine Chat-Anwendungen mit zusätzlichen Funktionen ausgerüstet. In Gruppenchats ist es in Zukunft möglich, die Teilnehmer mit Umfragen zu einem bestimmten Thema abstimmen zu lassen. Die App zeigt nun auch in Gruppechats an, wer gerade eine Nachricht schreibt.Außerdem haben die Entwickler an weiteren Personalisierungs-Optionen gearbeitet. Wer der Messenger-App einen neuen Look verpassen möchte, kann zwischen den beiden Themes "Cottage Core" und "Astrology" wählen. Beide Designs bringen angepasste Hintergründe und Farben mit sich.Wann die plattformübergreifenden Gruppenchats freigeschaltet werden, ist noch unklar. Es wäre möglich, dass Facebook die Funktion zunächst in den Vereinigten Staaten testet, sodass sich die Nutzer hierzulande noch etwas gedulden müssen. Die aktuellsten Messenger- und Instagram-Versionen lassen sich im Google Play Store bzw. im Apple App Store finden.