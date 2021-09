Netflix veröffentlicht interaktiven Horrorfilm mit WWE-Wrestling-Stars

World Wrestling Entertainment und Netflix sind zwei Schwergewichte der Unterhaltung und demnächst gehen die beiden ein "Tag Team" ein. Denn das Streaming-Portal wird im Oktober, im Vorfeld von Halloween, einen interaktiven Horrorfilm namens Escape the Undertaker veröffentlichen.

Interaktiver Film

Der Undertaker dürfte jedem Wrestling-Fan ein Begriff sein, es gibt wenige Wrestler, die so bekannt sind wie der von Mark Calaway verkörperte Totengräber. Dieser war offiziell bis 2020 aktiv, das bedeutet aber nicht, dass er komplett weg vom Fenster ist. Denn Netflix wird am 5. Oktober einen Film mit dem Titel Escape the Undertaker veröffentlichen.Dabei handelt es sich aber nicht um einen normalen linearen Film, sondern um eine interaktive Produktion. Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix sich an so etwas versucht. Man hat bereits Bandersnatch und mehrere Kinderfilme veröffentlicht, bei denen die Zuschauer durch Eingaben auf der Fernbedienung den Verlauf des Filmes beeinflussen können. Je nach Entscheidung gibt es dann unterschiedliche Enden.Anlass für die Veröffentlichung ist Halloween, in einem Blogbeitrag stellte das Streaming-Portal diverse Serien und Filme vor, die man Grusel-willigen Abonnenten im Oktober zur Verfügung stellt. Allzu viel ist über die Handlung von Escape the Undertaker nicht bekannt, klar ist nur, dass dem Kultstar drei andere Wrestler entkommen müssen, nämlich Xavier Woods, Big E und Kofi Kingston - WWE-Fans dürften diese auch als das Wrestling-Team The New Day bekannt sein.Die Horror-Seite Bloody Disgusting hat allerdings in Erfahrung bringen können, dass die Wrestler in der Villa des Undertaker gefangen sind. In diesem Haus spukt es natürlich und es ist "randvoll mit übernatürlichen Herausforderungen". Der Zuschauer entscheidet, wie diese gemeistert werden sollen, es ist nicht klar, wie viele unterschiedliche Enden möglich sein werden.