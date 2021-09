Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Mit mehr als 45 Filmen und Serien können sich die Neustarts der Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ durchaus sehen lassen. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Goliath, Y: The Last Man, Star Wars: Visionen und Der Vogel. Wir zeigen euch alle Starttermine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 38

Liebe im Spektrum: Staffel 2 ab 21. September

Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer ab 21. September

Dear White People: Ausgabe 4 ab 22. September

Jaguar ab 22. September

Bekenntnisse eines unsichtbaren Mädchens ab 22. September

Intrusion ab 22. September

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan ab 22. September

Pose: Staffel 3 ab 23. September

Hospital Playlist: Staffel 2 ab 23. September

Der Vogel ab 24. September

Midnight Mass ab 24. September

Knastschwestern New Orleans ab 24. September

Blood & Water: Staffel 2 ab 24. September

Im Auge des Wolfes - Die Serie ab 24. September

Vendetta: Wahrheit, Lügen und die Mafia ab 24. September

My Little Pony - Eine neue Generation ab 24. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 38

Willkommen bei den Hartmanns ab 20. September

Schloss aus Glas ab 21. September

Paranoia ab 21. September

Queen & Slim ab 21. September

What Happened to Monday? ab 21. September

Die Insel ab 22. September

Goliath - Staffel 4 ab 24. September

Dinner Club - Staffel 1 ab 24. September

Savage x Fenty Show Vol.3 ab 24. September

Madame Mallory und der Duft von Curry ab 24. September

Verborgene Schönheit ab 25. September

Lights Out ab 26. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 38

Atlanta Medical - Staffel 4 ab 22. September

The Hot Zone - Tödiches Virus - Staffel 1 ab 22. September

Private Practice - Staffel 1-6 ab 22. September

Y: The Last Man - Staffel 1 ab 22. September

Dave - Staffel 1 (exklusiv) ab 22. September

Star Wars: Visions, Staffel 1 ab 22. September

Animal PD - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Königreich der Mumien - Staffel 1 (National Geographic) ab 22. September

Die Dinos (Staffel 1-4) ab 22. September

A Spark Story (Pixar Dokumentation) ab 24. September

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic) ab 24. September

Brian and the Boz (ESPN) ab 24. September

Die Götter müssen verrückt sein ab 24. September

Die Götter müssen verrückt sein II ab 24. September

Herr Lehmann (Leonine) ab 24. September

Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm ab 24. September

Nanga Parbat (Leonine) ab 24. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Vom 20. bis 26. September 2021 sehen Abonnenten von Netflix unter anderem die vierten Ausgabe von Dear White People, die zweite Staffel von Blood & Water und die Komödie Der Vogel mit Melissa McCarthy, Chris O'Dowd und Kevin Kline. Ebenso gehen "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" und die spanische Anti-Nazi-Actionserie Jaguar im Laufe der Woche an den Start. Freunde von Horrorfilmen kommen zudem mit der Serie Midnight Mass auf ihre Kosten, während für Kinder und Jugendliche das Gegenprogramm mit My Little Pony, Tut Tut Chrissy Flitzer und dem Anime The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement geboten wird.Mitglieder von Amazon Prime Video können sich auf die vierte und letzte Staffel der Kriminal-Anwaltsserie Goliath mit Billy Bob Thornton oder Filme wie Paranoia, Lights Out, Die Insel und Willkommen bei den Hartmanns freuen. Disney+ hingegen feiert die Premiere von Y: The Last Man, der FX-Serie über die Apokalypse, die das männliche Geschlecht nahezu ausgerottet hat. Außerdem sieht man die erste Staffel der Anime-Serie Star Wars: Visions und vier Staffeln vom Klassiker Die Dinos. Ebenso starten neue Pixar- und National Geographic-Dokumentationen.