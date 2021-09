Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 35 Filmen und Serien starten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in eine neue Streaming-Woche. Zu den Highlights gehören die Schumacher-Doku, neue Folgen von Sex Education, Kingsman und Co. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts der nächsten Tage.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 37)

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 - Weitere Episoden ab 13. September

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt: Staffel 2 ab 14. September

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 5 ab 14. September

Du gegen die Wildnis: Abgestürzt ab 14. September

Schumacher ab 15. September

Finger weg! (Lateinamerika) ab 15. September

Nailed It!: Staffel 6 ab 15. September

Nightbooks ab 15. September

He-Man and the Masters of the Universe ab 16. September

Meine Helden waren Cowboys ab 16. September

Sex Education: Staffel 3 ab 17. September

Squid Game ab 17. September

Chicago Party Aunt ab 17. September

The Father Who Moves Mountains / Tatăl mută munții ab 17. September

Ankahi Kahaniya ab 17. September

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 37)

Gut gegen Nordwind ab 13. September

Rampage - Big Meets Bigger ab 13. September

Atemlos - Gefährliche Wahrheit ab 14. September

Logan Lucky ab 14. September

Die Reise der Pinguine ab 15. September

Tunnel ab 16. September

Everybody is talking about Jamie ab 17. September

Le Bal des Folles ab 17. September

The Accountant ab 17. September

(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 ab 18. September

Daddy's Home 2 ab 19. September

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 37)

Tod bei Nacht - Staffel 1 ab 15. September

Fresh Off the Boat - Staffel 1-6 ab 15. September

Golden Girls - Staffel 1-7 ab 15. September

Servus Baby - Staffel 1+2 ab 15. September

Grown-Ish - Staffel 4 ab 15. September

Mixed-Ish - Staffel 1 ab 15. September

Das Comeback ab 17. September

Demolition - Lieben und Leben ab 17. September

Kingsman: The Golden Circle ab 17. September

Das Wunder von Bern ab 17. September

Nona (Pixar Short) ab 17. September

Disney's Broadway Hits at London's Royal Albert Hall ab 17. September

Zahlentechnisch ist Netflix in Hinblick auf neue Filme, Serie und Dokus den Konkurrenten in dieser Woche leicht überlegen. Dabei versucht man vor allem mit Originals wie der Michael Schumacher-Dokumentation und der dritten Staffel von Sex Education Abonnenten vor die Mattscheibe zu locken. Kinder, Jugendliche und Junggebliebene könnten sich zudem auf die Kids & Family-Serie He-Man and the Masters of the Universe freuen oder sich in Zeiten der Pandemie die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt aus der Ferne ansehen. Amazon Prime Video setzt hingegen vor allem auf namhafte Lizenztitel, die sich der Streaming-Dienst zeitweilig exklusiv sichern konnte. Dazu gehören Streifen wie Logan Lucky, The Accountant, Traumschiff Surprise: Periode 1 und Daddy's Home 2. Mitglieder von Disney+ und dem darin enthaltenen Star-Channel streamen zudem sechs Staffeln von Fresh Off the Boat, sieben Staffeln von Golden Girls sowie Filme wie Kingsman: The Golden Circle und Das Wunder von Bern. Abschließend zeigt Pixar mit "Nona" einen neuen animierten Kurzfilm.