Samsung startet die Massenfertigung von 90Hz-OLED-Laptop-Panels

Die Display-Sparte von Samsung hat bereits Anfang des Jahres angekündigt, die Massenproduktion von OLED-Bildschirmen mit einer Bildwiederholfrequenz von 90Hz aufzunehmen. Nun ist es soweit, die ersten Panels dieser Art werden u. a. in 14-Zoll-Asus-Laptops zu finden sein.

OLED-Displays sollen günstige Laptops erobern

Bisher waren OLED-Displays in Laptops eher eine Ausnahme, laut Samsung Display wird sich das aber demnächst ändern. Denn der koreanische Hersteller hat bestätigt, dass man die Massenproduktion derartiger Panels aufnehmen wird bzw. bereits aufgenommen hat.In einem Statement (via The Verge ) teilte das Unternehmen mit: "90Hz-OLED-Panels bieten mehr Möglichkeiten für Verbraucher, die auf ihren Laptops leistungsstarke Inhalte genießen möchten. Mit unseren innovativen OLEDs leisten wir weiterhin Pionierarbeit und sind führend auf dem Markt für Display-Technologien, die eine hervorragende Bildqualität bieten."Bereits im Januar dieses Jahres hat die Display-Sparte des koreanischen Technikgiganten diese Pläne angekündigt, damals teilte das Unternehmen mit, dass "OLED-Panels am besten die vielfältigen Anforderungen der Verbraucher an Laptops für Telearbeit, Online-Bildung, Video-Streaming und Spiele erfüllen".OLED-Panels sind in Laptops schon jetzt nicht ungewöhnlich, allerdings werden diese lediglich in großen, leistungsstarken und vor allem teuren Geräten eingesetzt. Mit dem aktuellen Schritt von Samsung Display werden derartige Panels aber auch in kleineren und günstigeren Notebooks Einzug halten.Als erster Hersteller hat Asus den Einsatz dieser Bildschirme bestätigt. Y.C. Chen, Vice General Manager bei Asus dazu: "Die Nachfrage nach Laptops steigt stetig, da Heimarbeit und Fernunterricht zur neuen Norm werden. OLED-Displays erfüllen die verschiedenen Bedürfnisse der Verbraucher, die Laptops für die Schule, virtuelle Meetings, Videostreaming, Spiele und vieles mehr nutzen."Asus wird sein The Zenbook 14X damit ausstatten, außerdem wird es im Vivobook Pro zu finden sein. Auch Lenovo wird passende Geräte im Angebot haben und hat bereits Anfang des Monats eine Reihe neuer Laptops mit OLED-Displays in Aussicht gestellt.