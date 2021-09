Samsung Galaxy Tab S7 FE startet: Direkt zum Launch bei MediaMarkt

Android-Tablet der Premium-Mittelklasse in edlem Metallgehäuse: Das Samsung Galaxy Tab S7 FE feiert endlich seine Deutschlandpremiere. Im Onlineshop von MediaMarkt gibts direkt zum Start günstige Preise und schnellen Versand - und weitere Vorteile.

Edles Unibody-Tablet

Jetzt bei MediaMarkt: Das Samsung Galaxy Tab S7 FE ab nur 560 Euro

bis zu 12 Stunden bei aktiver Nutzung

Snapdragon-Power, S-Pen-Support

Samsung legt das Eingabe-Werkzeug hier ab Werk bei

Premium-Mittelklasse jetzt bei MediaMarkt

Schaut man sich im Android-Bereich nach einem Tablet um, führt schon länger kein Weg an Samsung und der Galaxy-Tab-Serie vorbei. Mit dem Galaxy Tab S7 FE WIFI, holt das Unternehmen aus Südkorea viele Features, die man von deutlich teureren Premium-Modellen kennt, jetzt in die Mittelklasse. FE steht hier für "Fan Edition" und kennzeichnet genau diesen Ansatz: Top-Geräte zu günstigeren Preisen.Bei den äußeren Werten will Samsung hier mit einem schlanken Unibody-Design aus Metall punkten - für ein angenehmes Handgefühl und die nötige Robustheit für unterwegs auf jeden Fall eine gute Sache.Zweites augenfälliges Merkmal: Das Tab S7 FE hat ein 12,4 Zoll großes WQXGA-Display, bleibt hier also im Größen-Bereich der Modell-Schwester Tab S7+, setzt aber auf LCD auf IPS-Basis statt OLED. Für die Ohren soll das Tablet dank Dual-Lautsprechern mit Feintuning der Audio-Spezialisten von AKG sowie Dolby-Atmos-Zertifizierung ein gutes Entertainment-Erlebnis liefern. Das Durchhaltevermögen ohne Steckdosenanschluss gibt Samsung dank des großzüigen 10090mAh-Akkus mit "" an.Beim Blick unter die Haube zeigt sich hier der aktuelle Octa-Core-Prozessor Snapdragon 778G von Qualcomm, bei dem Leistungs-Kerne mit Effizienz-Kernen zusammenarbeiten. Kombiniert wird dieser Antrieb mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB UFS-Speicher (ab Werk rund 47 GB verfügbar). Samsung-typisch ist der Platz für Daten per SD-Karte auf bis zu 1 TB erweiterbar.Ebenfalls aus der Premium-Klasse übernimmt auch das Galaxy Tab S7 FE den S-Pen-Support, der den Funktionsumfang des Tablets mit der Möglichkeit zu Schreiben und Zeichnen deutlich erweitert. Erfreulich:Mit Samsung DeX-App-Unterstützung bekommt man einen Android-Desktop-Modus mit "Startmenü" und "Taskleiste", der die Produktivität beim Anschluss an Monitore deutlich erhöhen kann. Das optionale Tastatur-Cover macht das Tab S7 FE zum Laptop-Ersatz - und dieses praktische Zubehör gibt es dank einer aktuellen Samsung-Aktion gratis dazu, mehr dazu am Ende des Artikels.Das Hardware-Paket wird natürlich durch gute Kameras abgerundet. Auf der Rückseite werden Inhalte mit acht Megapixeln und Autofokus eingefangen, an der Front ist man mit 5 Megapixel gut für Selfies und Videotelefonie gerüstet. Dazu unverzichtbar: moderne Anschluss-Standards. Hier gibt es Gigabit-WiFi mit Dual-Band, Bluetooth 5.0 und USB Typ-C mit Support für USB 3.2 Gen1.Zu guter Letzt bleibt Kunden bei der Farbe des Galaxy Tab S7 FE eine durchaus reichhaltige Qual der Wahl: Neben den eher klassischen Varianten Mystic Black und Mystic Silver wird es bei den Modellen Mystic Pink und Mystic Green auf jeden Fall deutlich farbenfroher.