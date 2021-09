Apple-Werbespot zeigt das neue iPhone 13 als Alltagshelden

Alle neuen iPhone-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 15 Display 5,4 Zoll, 2340 x 1080 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 460 ppi, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, 458 ppi, Ceramic Shield CPU A15 Bionic-Chip, 64 Bit Speicher 128, 256 oder 512 GB 128, 256, 512 GB oder 1 TB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ax, Bluetooth 5, NFC, UWB Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D), LiDAR Hauptkamera 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) 12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); ToF (LiDAR) (Kamera 4) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Pink, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Graphit, Silber, Blau Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,65 mm, 141 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 174 g 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 204 g 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, 240 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt), Qi-Laden (max. 7,5 Watt) Preis ab 799 Euro ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1249 Euro

Mit dem iPhone 13 bringt Apple im September die nächste Generation seines beliebten Smartphones auf den Markt. Im Vergleich zum Vorgänger bietet dieses an vielen Stellen kleine oder teils auch größere Veränderungen. Einige davon stellt Apple in einem Werbespot vor, welcher das iPhone 13 als nützlichen Alltagshelden präsentiert.Wie Apple zeigt, ist das iPhone 13 wasserdicht und auch gegen Schlamm und Stürze bestens geschützt. Sofern ein entsprechender Mobilfunkvertrag besteht, liefert 5G auch unterwegs schnellen Zugang ins Internet, aber auch Anwendungen auf dem Smartphone selbst laufen mit dem A15 Bionic-Chip noch flüssiger.Beim Filmen kann das iPhone 13 im neuen Cinematic-Modus eigenständig den Fokus verändern und Schnappschüsse bei wenig Licht gelingen nun besser, da der Nachtmodus künftig auf allen Modellen des Smartphones verfügbar ist. Ein weiteres Highlight ist Apple zufolge die noch einmal verbesserte Akkulaufzeit. Dadurch soll das iPhone 13 auch einen ereignisreichen Tag so wie im Video ohne Zwischenstopp an der Steckdose durchhalten.