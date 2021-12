Einmal zahlen, ein Jahr IPTV: waipu.tv Stick Bundle zum Kampfpreis

Zum Jahresende liefert waipu.tv ein sehr attraktives Angebot, das 4K Streaming-Hardware und das umfangreiche IPTV-Paket Perfect Plus mit 170 Sendern zum Kampfpreis vereint. Kunden zahlen einmalig 99 Euro und kommen so auf einen Monatspreis von 8,25 Euro.

Digitale Programmvorschau

Vor- und Zurückspulen

Restart-Funktion

Pause-Funktion

Aufnahmefunktion mit intelligenter Serienaufnahme

Vier Streams gleichzeitig, Pay-TV inklusive & viel mehr

1 Jahr waipu.tv Perfect Plus (Nach 12 Monaten kostet das Produkt 12,99 Euro/Monat und ist jederzeit monatlich kündbar)

waipu.tv 4K Stick

Einmalig nur 99 Euro (8,25 Euro im Monat) + 4,95 Euro Versand

waipu.tv 4K Stick & Perfect Plus jetzt sichern

Was braucht man für sorgloses und hochauflösendes Fernsehen über das Internet? Waipu.tv will auf diese Frage mit seinem neuen waipu.tv Stick Bundle eine Antwort geben, die preislich sehr attraktiv ist. Gleich zu Beginn der Hinweis: Die Aktion läuft nur vom 01.12.2021 bis 03.01.2022, es gilt also bei Interesse spätestens bis zum Neujahr zuzuschlagen.Erster Teil des Bundle ist die passende Hardware, die nicht nur das IPTV in Top-Qualität auf den Bildschirm der Wahl bringt, sondern praktische Extrafunktionen bietet. Kunden erhalten hier den waipu.tv 4K Stick auf Basis von Android-TV (Android 11), der an jedem Gerät mit HDMI-Anschluss genutzt werden kann. Support von 4K und HDR versteht sich von selbst, über die Fernbedienung sind mit einem Knopfdruck aber unzählige praktische Komfort-Funktionen von waipu.tv erreichbar:Insgesamt werden 100 Std. Aufnahmespeicher geboten. Praktisch: Die Aufnahme lässt sich natürlich auch von Unterwegs über das Smartphone starten. Die digitale Programmvorschau erlaubt dabei die Aufnahmeplanung mehrerer Tage im Voraus.Zweiter Teil des Bundles: 12 Monate freie Nutzung des waipu.tv-Pakets Perfect Plus. Das bietet natürlich Zugang zum vollen TV-Angebot mit über 170 Sendern, 142 in HD. Auch die PayTV-Option - normal mit 8 Euro im Monat berechnet - ist hier inklusive. Die Möglichkeit, neben dem TV-Stick im selben Haushalt noch drei weitere parallele Streams nutzen zu können, macht das Angebot zum guten Familien-Paket.