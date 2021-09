Apple AirPods 3: Neue Kopfhörer sollen morgen vorgestellt werden

Neben dem iPhone 13 (Pro) und der Apple Watch Series 7 dürften auch die AirPods der dritten Generation eine Rolle auf dem "California Strea­ming"-Event des Hersteller spielen. Die neuen True-Wireless-Kopfhörer sollen laut Experten ebenfalls am 14. September vorgestellt werden.

Die abgespeckten Pro-Kopfhörer profitieren von iOS 15

Daniel Romero / Unsplash

Nach dem Erfolg der klassischen AirPods und der AirPods Pro könnte Apple bereits am morgigen Dienstag seine neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer vorstellen, welche die Vorteile beider Bauarten miteinander verbinden. Seit mehreren Monaten halten Analysten wie Ming-Chi Kuo die Gerüchte aufrecht, dass der kalifornische Hersteller an den AirPods 3 arbeitet, die dem Pro-Modell optisch nahe kommen, jedoch auf Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) zugunsten eines niedrigeren Preises verzichten sollen.Während die zweite Generation der Apple AirPods im April 2019 mit einem neuen H1-Chip, dem kabellosen Laden per Qi-Standard und einer vereinfachten "Hey Siri"-Aktivierung eingeführt wurden , ist Kuo zufolge von einer Präsentation der AirPods 3 am morgigen 14. September 2021 auszugehen. Weiterhin rechnet der Analyst damit, dass sich die neuen Kopfhörer preislich oberhalb der AirPods 2 einordnen, die im Sortiment des Hersteller erhalten bleiben sollen. Die Vorstellung neuer AirPods Pro wird hingegen in diesem Jahr nicht erwartet.Im Apple Store schlägt die zweite AirPods-Generation derzeit ab 179 Euro zu Buche. Der Straßenpreis beträgt circa 120 Euro respektive 160 Euro für die Version mit Wireless-Charging-Case. Neben einem kompakteren Pro-Design sollen die AirPods 3 vor allem von den Sound-Verbesserungen profitieren, die das neue Apple iOS 15 mitbringt. Ein dynamisches Headtracking für virtuellen Raumklang (Spatial Audio) und die automatische Umwandlung von "Stereo zu 3D" könnten neben den AirPods Pro und den AirPods Max auch für die dritte Generation der AirPods eine Rolle spielen.